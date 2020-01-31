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ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств.

В документе содержатся положения с требованием к России выполнять Минские соглашения, а также вернуть Крым Украине. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ, передает lenta.ru

За принятие резолюции выступили 49 депутатов, 17 проголосовали против, еще трое воздержались. В документе отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России. Также ПАСЕ потребовала от Москвы «положить конец ее военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Ранее ПАСЕ отклонила большинство поправок к резолюции по России. «Большинство поправок (...) носили ярко выраженный антироссийский характер», — заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что изменения исходили от делегатов Великобритании и Украины: глава делегации посчитал их провокациями.

16 января Верховная Рада проголосовала за возвращение украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре прошлого года Киев отказался участвовать в осенней сессии ассамблеи. До этого ПАСЕ вернула полномочия российской делегации, которых она была лишена в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

Lenta.ru
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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