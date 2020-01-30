При этом руководство глобальной структуры разделяет надежду экспертов, что распространение болезни можно остановить. По информации на сегодняшний день, в мире заболели уже 7834 человека. Из них 7736 — в Китае, а 98 — в 18 странах мира.
Известны восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек, 170 инфицированных скончались. Еще у 12 167 человек выявлено подозрение на заболевание, передает sputnik.md.
В этих условиях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий.
Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV". При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.