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Вадим Красносельский и Дмитрий Козак обсудили российско-приднестровское взаимодействие

Вадим Красносельский и Дмитрий Козак обсудили российско-приднестровское взаимодействие

В здании Администрации Президента РФ состоялась встреча Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Глава государства высоко оценил интенсивность двусторонних рабочих контактов и подчеркнул, что Российская Федерация является ключевым партнёром Приднестровья и отношения с ней для республики носят стратегический характер, передает novostipmr.com.

Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, Вадим Красносельский и Дмитрий Козак обстоятельно обсудили актуальные аспекты российско-приднестровского взаимодействия в различных областях.

Особое внимание уделили складывающейся ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой. Говорили о негативных тенденциях, связанных с неурегулированностью ряда застарелых острых вопросов, а также о новых проблемах, с которыми сталкиваются жители Приднестровья в связи с односторонними действиями Молдовы.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости скорейшей и полноценной реализации ранее достигнутых договорённостей и неприемлемости создания искусственных осложнений на всех уровнях переговорного процесса. Стороны высказались за бесперебойное функционирование международного переговорного формата «5+2» и проведение регулярных заседаний.

Продолжил рабочую дискуссию детальный обмен мнениями относительно развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в отношении наращивания взаимной торговли между двумя странами. Вадим Красносельский и Дмитрий Козак рассмотрели перспективы реализации ряда социально-гуманитарных проектов, направленных на поддержку российских граждан и соотечественников, проживающих в ПМР.

Также обсуждались параметры российско-приднестровского сотрудничества в рамках проведения в ПМР комплекса мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение встречи собеседники наметили планы двустороннего взаимодействия в текущем году, условившись продолжать рабочий диалог по всему спектру направлений сотрудничества Приднестровья и России.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:56
  • DTV
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