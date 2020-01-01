В здании Администрации Президента РФ состоялась встреча Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Глава государства высоко оценил интенсивность двусторонних рабочих контактов и подчеркнул, что Российская Федерация является ключевым партнёром Приднестровья и отношения с ней для республики носят стратегический характер, передает novostipmr.com.
Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, Вадим Красносельский и Дмитрий Козак обстоятельно обсудили актуальные аспекты российско-приднестровского взаимодействия в различных областях.
Особое внимание уделили складывающейся ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой. Говорили о негативных тенденциях, связанных с неурегулированностью ряда застарелых острых вопросов, а также о новых проблемах, с которыми сталкиваются жители Приднестровья в связи с односторонними действиями Молдовы.
Собеседники сошлись во мнении о необходимости скорейшей и полноценной реализации ранее достигнутых договорённостей и неприемлемости создания искусственных осложнений на всех уровнях переговорного процесса. Стороны высказались за бесперебойное функционирование международного переговорного формата «5+2» и проведение регулярных заседаний.
Продолжил рабочую дискуссию детальный обмен мнениями относительно развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в отношении наращивания взаимной торговли между двумя странами. Вадим Красносельский и Дмитрий Козак рассмотрели перспективы реализации ряда социально-гуманитарных проектов, направленных на поддержку российских граждан и соотечественников, проживающих в ПМР.
Также обсуждались параметры российско-приднестровского сотрудничества в рамках проведения в ПМР комплекса мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В завершение встречи собеседники наметили планы двустороннего взаимодействия в текущем году, условившись продолжать рабочий диалог по всему спектру направлений сотрудничества Приднестровья и России.