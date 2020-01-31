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Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

По его оценкам, причинами экономического спада станут закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки мировых центробанков, передает iz.ru

«В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше, из-за того что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет», — рассказал 77-летний Роджерс.

По его словам, последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки.

Аналитики признают, что пока неизвестно, откуда именно прилетит новый «черный лебедь». Эксперты ожидают замедление роста ВВП, в первую очередь в США — из-за увеличения задолженности и мягкой денежной политики, а также в Китае — из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, рынок облигаций на этой неделе пережил ситуацию, которая обычно свидетельствует о скором охлаждении экономики и начале рецессии.
izvestia.ru
  • Сегодня, 08:01
  • DTV
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