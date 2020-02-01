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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 24 по 30 января на территории республики зарегистрировано 221 заявление и сообщение о преступлениях. По 167 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, было зафиксировано два грабежа (раскрыты), 46 краж (17 раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (подозреваемые лица установлены), выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по восьми из них подозреваемые установлены) и три преступления в сфере экономики (все раскрыты).

Сотрудниками органов внутренних дел разысканы 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 11 госдолжников и один человек, утративший связь с родственниками.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1166 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 14 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Бендеры выявлено четыре таких автолюбителя, в г. Тирасполь и Григориопольском районе – по три, в Слободзейском и Рыбницком районах – по два.

С 24 по 30 января на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет, травмы получили два человека. Четыре возгорания зафиксировано на территории г. Тирасполь, по одному – в г. Слободзея и с. Незавертайловка. За нарушение правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:12
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