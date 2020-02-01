Александр Мартынов провел селекторное совещание с руководителями городов и районов. В рабочей дискуссии также приняли участие заместители Председателя Правительства, представители минюста, минэкономразвития, минфина и Государственной управляющей компании. В повестке встречи – исполнение поручений, данных в декабре 2019 года, и текущие вопросы.
Глава Каменской госадминистрации ранее ссылался на то, что часть требований по обеспечению охраны труда и энергетической защищенности в учреждениях не соответствует современным реалиям и, возможно, требует пересмотра. Это, по мнению Владимира Бычкова, приводит к неоправданным затратам,передает сайт Правительства ПМР.
Министр юстиции обозначила, что в процессе согласования находится две инициативы. Первый документ касается порядка проведения проверок при осуществлении госконтроля (надзора) и предполагает внедрение риск-ориентированного подхода. Второй связан с аттестацией трудовых мест, его обсуждение идет со СПАПП и промышленными предприятиями.
Александр Мартынов отметил: к теме надо подойти консервативно (то есть отдавать предпочтение принципу безопасности) и в то же время гибко, чтобы исключить сдерживающие механизмы.
«Речь идет о том, чтобы просто актуализировать эти требования к безопасности. Смысл нам закладывать лимиты ежегодно в закон о бюджете и финансировать мероприятия, которые далеки, возможно, от здравого смысла. Организуйте эту работу через Технический совет при минэкономразвития, рабочие совещания. Через два месяца обсудим, что удалось наработать», – подчеркнул Премьер.
Следующий пункт – составление среднесрочной программы по замене дорожных знаков. Начальник профильного департамента минэкономразвития Иван Унту проинформировал, что проект уже направлен в Правительство. В 2020-м планируется приобрести 1100 единиц на 1,1 миллионов рублей.
«Еще один вопрос, который периодически поднимается, – изъятие в пользу государства прибыли у предприятий дорожно-строительной отрасли. Вы знаете, что эти предприятия нуждаются в глубокой модернизации. Было бы, наверное, неправильно эту прибыль изымать и потом искать средства в Дорожном фонда, как нарастить инвестиционные источники ДЭУ и ДЭСУ. Поэтому в двухнедельный срок запросите информацию. Нужно понимать, о какой сумме прибыли идет речь, каковы намерения по техперевооружению. И если действительно эта прибыль может служить источником инвестиций, тогда готовьте решение, чтобы ее не изымать, а разрешить использовать на цели развития. И второй момент – это обязательства по уплате налога на доходы. Тоже посмотрите, можем ли мы этот источник мобилизовать, как мы сделали по организациям сферы ЖКХ, для инвестирования», – поставил задачу министерству экономического развития Глава Правительства.
Затронули собеседники и исполнение программы Фонда капвложений по строительству и ремонту на 2020 год. Александр Мартынов спрашивал, в какие сроки будут проведены тендеры, чтобы не повторить ряд неприятных примеров из прошлого года. Иван Унту доложил, что распорядители средств ФКВ должны завершить основные тендерные процедуры до 1 июня. Это так называемая «верхняя граница». Цель – успеть оформить торги на подряды в марте-апреле, чтобы строительные бригады могли зайти на объект как можно раньше.
Кроме этого, участники совещания говорили об организации подачи воды в селах Янтарное и Слобода-Рашково Каменского района. Этот процесс рассчитан на два года, сообщил Вице-премьер – министр экономического развития. Первый этап (проектно-изыскательные работы и бурение скважин) вошел в инвестплан ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на 2020 год, отметил Сергей Оболоник. Вместе с тем глава госадминистрации Каменского района и города Каменка Владимир Бычков акцентировал внимание на том, что в Слобода-Рашково положение дел носит критический характер. Из колодца, питающего школу, вода ушла, в других не хватает воды ввиду отсутствия осадков.
«Если ситуация настолько острая, то надо ее форсировать в 2020 году. Мы тогда поищем экономию в бюджете или перебросим объекты», – сказал Александр Мартынов.