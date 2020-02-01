Большая часть воды, которая течет из кранов и которую берут из колодцев в Молдове, непригодна для питья. Повышенное содержание в ней нитратов, бора или фтора грозит серьезными проблемами со здоровьем, а иногда — и острыми отравлениями. Еще десять лет назад Генассамблея ООН провозгласила право каждого человека на безопасную питьевую воду, но в Молдове это право пока систематически нарушается. Что не так с молдавской водой, и как она стала «мертвой», почему пока не помогли многомиллионные инвестиции и как можно все-таки исправить эту ситуацию — в материале NM. Что с водопроводной водой?
Последнее крупное исследование качества водопроводной воды в Молдове в 2015 году проводил Восточно-Европейский фонд. Выяснилось, что 69,4% проб водопроводной воды из разных регионов республики не соответствует нормам по химическому составу, а 44% — по микробиологическому.
Больше всего оказались превышенными показатели содержания натрия, аммония, сульфатов, железа, нитратов, фтора и бора. Самую большую концентрацию фтора обнаружили в Калараше, Тараклии, Бричанах и Яловенах. Существенное превышение содержания нитратов обнаружили в Криулянах, Корнештах и Тараклии.
Как отмечали авторы исследования, хуже всего были показатели водопроводной воды, которую добывали из подземных источников. В большинстве городов, где водопроводная вода вписывалась в санитарные нормы, ее качали из Днестра или Прута.
Как подчеркивает председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба, эти реки — единственно возможные надежные источники питьевой воды в Молдове, и именно к ним надо подключать все водопроводные системы. При этом, однако, и эта вода нуждается в дополнительной очистке.
*По данным агентства Apele Moldovei
Ежегодно в СМИ попадают снимки и видео того, как из крана течет откровенно грязная вода. Последний резонансный случай произошел в селе Флорень Ново-Аненского района. Там из крана льется вода с червями и ржавчиной. Местный водопровод подсоединен к скважине и питается подземными водами. Эта ситуация уже около года находится в поле зрения прессы, но ничего не меняется.
Кое-где по отчетам или внешнему виду загрязнение воды не заметно, но даже сотрудники операторов водоснабжения не готовы употреблять ее как питьевую. По данным Apa-Canal Chisinau, например, водопроводная вода в Кишиневе вписывается в санитарные требования. При этом, по информации портала Achizitii, где публикуют данные о госзакупках, в июне 2019 года для своих сотрудников предприятие закупило у компании Alex-Neosim 25,7 тыс. полуторалитровых бутылок питьевой воды стоимостью 106 тыс. леев.
В госучреждениях тоже не доверяют отчетам городского предприятия Apa-Canal Chisinau. В 2019 году бутилированную воду закупали Служба информации и безопасности, Налоговая инспекция, Агентство публичных услуг и другие госорганы.
В конце января 2020 года парламент решил отказаться от пластиковых бутылок, но не из-за хорошего качества водопроводной воды, а в пользу кулеров. «К сожалению, вода из-под крана у нас некачественная, поэтому вынуждены привозить питьевую воду. Но мы решили отказаться от пластика», — так прокомментировал это генсекретарь парламента Адриан Албу.
Что еще не так с водопроводом? Эксперты считают, что в последние годы водопровод часто проводили бездумно. Во-первых, как источники выбирали скважины, где вода с самого начала была некачественной.
“ Бывало, когда, к сожалению, водопроводы строили там, где вода не соответствует стандартам и загрязнена до 100 метров в глубину. В том числе, это делали за счет средств из Национального экологического фонда. [...] И почему Центр общественного здоровья на этапе технического проекта, когда начинаются работы и исследуют качество воды, дает положительное заключение? Пару лет назад я говорила об этом с одним из сотрудников центра. Он объяснил: „Вмешивается политика". Так покупаются голоса. У людей в кранах вода, они счастливы. Но очистка дорогая, и для этого надо поднимать тарифы. А хочется сохранить низкие, поэтому этим никто не занимается. Ценой здоровья людей мы покупаем голоса. Юлиана Кантараджиу, эколог, экс-госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды По мнению экологов, непродуманное строительство водопроводов ведет и к дальнейшему активному загрязнению грунтовых вод, почвы и источников. В частности, многие водопроводы строят без канализации и очистных. Сточные воды напрямую попадают в почву и водоемы без всякой очистки. “ «Строить водопроводы надо, но параллельно с очистительными станциями или другими механизмами очистки. За 10 лет мы совершили большое преступление против окружающей среды и здоровья человека: мы размножили источники загрязнения. Человек в селе получает воду, хочет быть таким же цивилизованным, как в городе: появляются стиральные машины, используются моющие средства. И вся химия просто уходит в подземные воды». Инна Кошеру, эколог Национального центра окружающей среды
Что не так с колодцами? С каждым годом в Молдове вода в колодцах становится все хуже. Именно к таким выводам пришло Национальное агентство общественного здоровья. В большинстве колодцев вода не соответствует ни химическим, ни микробиологическим нормам.
Чаще всего в ней превышено содержание нитратов, которые попадают в почву из-за хранения навоза и активного использования удобрений на основе солей аммония. Это характерно для всей республики. В Ново-Аненском, Каушанском, Штефан-Водском, Рышканском и Глодянском районах проверяющие обнаруживают и превышение содержания фтора.
Кто испортил воду в колодцах? Короткий ответ — человек. За последние 20-30 лет загрязнители постоянно накапливались в почве и грунтовых водах. Как подчеркивают экологи, плачевное состояние колодцев и подземных источников — прямой результат того, как люди в небольших населенных пунктах ведут домашнее хозяйство. За пределами сел вода в колодцах гораздо чище.
“ Люди начали разводить больше животных, выбрасывать больше отходов возле дома, через забор, у дорог и в овраги. Из-за дождей и через грунтовые воды все эти отходы, особенно нитраты и тяжелые металлы, текут в колодезную воду. Все эти годы грязь накапливалась. Люди проводят себе воду, но при этом никто не бетонирует выгребные ямы для туалетов, и все просто впитывается в почву. И с каждым годом в воде все больше нитратов и болезнетворных микробов, поэтому она и не пригодна для питья. Ухудшение качества воды происходит из-за антисанитарного состояние населенных пунктов. В этом виноват сам человек. Владимир Гараба, председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы
Санитарную культуру в Молдове оказалось непросто переломить. Как отмечает эколог Гараба, то же самое характерно для Украины и Румынии: «все постсоветские и постсоциалистические страны унаследовали эту проблему. В этом мы ничем не отличаемся от других». По свидетельствам его коллег, работа на местах пока не помогает сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
“ По моему опыту проведения мероприятий в селах и общения с людьми, им очень сложно изменить образ жизни. Они с трудом понимают, почему так важно, чтобы как минимум в 200 метрах от колодцев не было источников загрязнения. В селах часто думают, что вода от Бога и Бог о ней позаботится. Юлиана Кантараджиу, экс-госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, эколог Кроме того, в колодцы попадают нитраты и пестициды, которые используют в хозяйстве. Глубина загрязнения почвы нитратами может достигать 100-150 метров. А как же детские сады и школы? Во многих школ и детских садов Молдовы не обеспечивается питьевая вода: родители по отдельности или вскладчину покупают детям воду. В некоторых районах учебные заведения по-прежнему получают воду из колодцев.
Что будут делать власти? Основной план центральных властей — продолжать прокладывать водопроводы. В разных частях страны такие проекты будут финансировать в ближайшее годы как из бюджета Молдовы — из Национального экологического фонда и Фонда регионального развития — так и при поддержке иностранных партнеров. Из экологического фонда на проекты по водоснабжению ежегодно тратят по 150-170 млн леев, из фонда регионального развития — 75 млн леев.
Как рассказал NM госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Дорин Андрос, также сейчас в Молдове на стадии запуска или реализации несколько проектов, проводимые при поддержке внешних доноров. Так, в этом году начнется разработка технической документации для региона Кишинев-Страшены-Калараш. На этот проект правительство Германии выделило грант €15 млн, и намерено выделить еще €10 млн. Провести водопровод в отдельные участки этих районов планируется к 2030 году и охватить 30 тыс. человек, а к 2035 году — еще 30 тыс. Вода будет поступать из Днестра.
Ведется работа по проведению водопровода в Кагульском районе. Этот проект также финансирует правительство Германии, и его стоимость составляет €25,3 млн. В районе Кагула фрагмент водопровода уже построили при поддержке правительства Швейцарии.
По словам Андроса, сейчас Молдове нужно разработать подробный план, как именно нужно прокладывать водопроводные магистрали, чтобы потом централизованно подключать районы к общей сети.
“ «Для нас канализация и вода — это приоритет. Уже есть видение, как они будут прокладываться в половине районов Молдовы, в этом году начинаем разработку видения для других районов. У нас есть центральные трубы водоснабжения, допустим, Сорока-Бельцы-Сынжерей, которые должны дойти до Теленешт, и обеспечивать водой шесть районов на севере Молдовы. Достраиваем водопровод и в Фалештах. Со стороны Прута практически везде есть водопроводы, только надо подключать к ним села». Дорин Андрос, госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды По словам Андроса, сейчас Молдова обсуждает со Всемирным банком и правительством Швеции их помощь в проведении международного конкурса для поиска компании, которая разработает план проведения магистралей. Компетентной компании в Молдове для этого нет. После выбора компании на разработку самого документа уйдут минимум 18 месяцев.
Однако у центральных властей нет никакого плана относительно того, как села, где пока нет питьевой воды, будут жить до проведения к ним водопровода. По словам госсекретаря, это входит в обязанности местных властей. Как и установка фильтров в источниках, где вода не соответствует санитарным нормам. “ «Мы определяем, какие проекты нужно финансировать в приоритетном порядке. Но там должен быть источник с питьевой водой, качество которой подтверждено Агентством общественного здоровья. Если вода не питьевая - местные власти должны сами установить механизмы для очистки воды, иначе они не получат финансирование на проведение водопровода». Дорин Андрос, госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
Местные власти и эксперты до сих пор были не довольны тем, как центральные власти распределяют средства и запускают проекты по водоснабжению. В частности, как утверждает экс-госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, эколог Юлиана Кантараджиу, проекты из Национального экологического фонда финансируются частями, не доводятся до конца, а деньги чаще всего получают те районы и населенные пункты, чьи мэры состоят в «нужных» партиях.
“ «В целом ответственность за воду ложится на местных власти. Но водопровод — это дорогая игрушка, а все деньги сконцентрированы в центре. И распределяются по политическим критериям, или иногда — всем понемножку. Например, на проект стоимостью до 20 млн леев выделяется по 1 млн леев в год. Кроме того, для этого часто нужен вклад граждан — местная контрибуция. Большинство уже начатых работ к сегодняшнему дню не доводятся до конца. Эффекта ощутимого нет. Наши фонды используются очень неэффективно». Владимир Гараба, исполнительный директор Конгресса местных властей Как еще можно изменить ситуацию?