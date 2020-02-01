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Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Большая часть воды, которая течет из кранов и которую берут из колодцев в Молдове, непригодна для питья. Повышенное содержание в ней нитратов, бора или фтора грозит серьезными проблемами со здоровьем, а иногда — и острыми отравлениями. Еще десять лет назад Генассамблея ООН провозгласила право каждого человека на безопасную питьевую воду, но в Молдове это право пока систематически нарушается. Что не так с молдавской водой, и как она стала «мертвой», почему пока не помогли многомиллионные инвестиции и как можно все-таки исправить эту ситуацию — в материале NM.

Что с водопроводной водой?

Последнее крупное исследование качества водопроводной воды в Молдове в 2015 году проводил Восточно-Европейский фонд. Выяснилось, что 69,4% проб водопроводной воды из разных регионов республики не соответствует нормам по химическому составу, а 44% — по микробиологическому.

Больше всего оказались превышенными показатели содержания натрия, аммония, сульфатов, железа, нитратов, фтора и бора. Самую большую концентрацию фтора обнаружили в Калараше, Тараклии, Бричанах и Яловенах. Существенное превышение содержания нитратов обнаружили в Криулянах, Корнештах и Тараклии.

Как отмечали авторы исследования, хуже всего были показатели водопроводной воды, которую добывали из подземных источников. В большинстве городов, где водопроводная вода вписывалась в санитарные нормы, ее качали из Днестра или Прута.

Как подчеркивает председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба, эти реки — единственно возможные надежные источники питьевой воды в Молдове, и именно к ним надо подключать все водопроводные системы. При этом, однако, и эта вода нуждается в дополнительной очистке.

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?
*По данным агентства Apele Moldovei


Ежегодно в СМИ попадают снимки и видео того, как из крана течет откровенно грязная вода. Последний резонансный случай произошел в селе Флорень Ново-Аненского района. Там из крана льется вода с червями и ржавчиной. Местный водопровод подсоединен к скважине и питается подземными водами. Эта ситуация уже около года находится в поле зрения прессы, но ничего не меняется.

Кое-где по отчетам или внешнему виду загрязнение воды не заметно, но даже сотрудники операторов водоснабжения не готовы употреблять ее как питьевую. По данным Apa-Canal Chisinau, например, водопроводная вода в Кишиневе вписывается в санитарные требования. При этом, по информации портала Achizitii, где публикуют данные о госзакупках, в июне 2019 года для своих сотрудников предприятие закупило у компании Alex-Neosim 25,7 тыс. полуторалитровых бутылок питьевой воды стоимостью 106 тыс. леев.

В госучреждениях тоже не доверяют отчетам городского предприятия Apa-Canal Chisinau. В 2019 году бутилированную воду закупали Служба информации и безопасности, Налоговая инспекция, Агентство публичных услуг и другие госорганы.

В конце января 2020 года парламент решил отказаться от пластиковых бутылок, но не из-за хорошего качества водопроводной воды, а в пользу кулеров. «К сожалению, вода из-под крана у нас некачественная, поэтому вынуждены привозить питьевую воду. Но мы решили отказаться от пластика», — так прокомментировал это генсекретарь парламента Адриан Албу.

Вода живая или мертвая?

Что еще не так с водопроводом?
Эксперты считают, что в последние годы водопровод часто проводили бездумно. Во-первых, как источники выбирали скважины, где вода с самого начала была некачественной.


Бывало, когда, к сожалению, водопроводы строили там, где вода не соответствует стандартам и загрязнена до 100 метров в глубину. В том числе, это делали за счет средств из Национального экологического фонда. [...] И почему Центр общественного здоровья на этапе технического проекта, когда начинаются работы и исследуют качество воды, дает положительное заключение? Пару лет назад я говорила об этом с одним из сотрудников центра. Он объяснил: „Вмешивается политика". Так покупаются голоса. У людей в кранах вода, они счастливы. Но очистка дорогая, и для этого надо поднимать тарифы. А хочется сохранить низкие, поэтому этим никто не занимается. Ценой здоровья людей мы покупаем голоса.
Юлиана Кантараджиу, эколог, экс-госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
По мнению экологов, непродуманное строительство водопроводов ведет и к дальнейшему активному загрязнению грунтовых вод, почвы и источников. В частности, многие водопроводы строят без канализации и очистных. Сточные воды напрямую попадают в почву и водоемы без всякой очистки.

«Строить водопроводы надо, но параллельно с очистительными станциями или другими механизмами очистки. За 10 лет мы совершили большое преступление против окружающей среды и здоровья человека: мы размножили источники загрязнения. Человек в селе получает воду, хочет быть таким же цивилизованным, как в городе: появляются стиральные машины, используются моющие средства. И вся химия просто уходит в подземные воды».
Инна Кошеру, эколог Национального центра окружающей среды

Вода живая или мертвая?

Что не так с колодцами?
С каждым годом в Молдове вода в колодцах становится все хуже. Именно к таким выводам пришло Национальное агентство общественного здоровья. В большинстве колодцев вода не соответствует ни химическим, ни микробиологическим нормам.

Чаще всего в ней превышено содержание нитратов, которые попадают в почву из-за хранения навоза и активного использования удобрений на основе солей аммония. Это характерно для всей республики. В Ново-Аненском, Каушанском, Штефан-Водском, Рышканском и Глодянском районах проверяющие обнаруживают и превышение содержания фтора.

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Кто испортил воду в колодцах?
Короткий ответ — человек. За последние 20-30 лет загрязнители постоянно накапливались в почве и грунтовых водах. Как подчеркивают экологи, плачевное состояние колодцев и подземных источников — прямой результат того, как люди в небольших населенных пунктах ведут домашнее хозяйство. За пределами сел вода в колодцах гораздо чище.


Люди начали разводить больше животных, выбрасывать больше отходов возле дома, через забор, у дорог и в овраги. Из-за дождей и через грунтовые воды все эти отходы, особенно нитраты и тяжелые металлы, текут в колодезную воду. Все эти годы грязь накапливалась. Люди проводят себе воду, но при этом никто не бетонирует выгребные ямы для туалетов, и все просто впитывается в почву. И с каждым годом в воде все больше нитратов и болезнетворных микробов, поэтому она и не пригодна для питья. Ухудшение качества воды происходит из-за антисанитарного состояние населенных пунктов. В этом виноват сам человек.
Владимир Гараба, председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы

Вода живая или мертвая?

Санитарную культуру в Молдове оказалось непросто переломить. Как отмечает эколог Гараба, то же самое характерно для Украины и Румынии: «все постсоветские и постсоциалистические страны унаследовали эту проблему. В этом мы ничем не отличаемся от других». По свидетельствам его коллег, работа на местах пока не помогает сдвинуть ситуацию с мертвой точки.


По моему опыту проведения мероприятий в селах и общения с людьми, им очень сложно изменить образ жизни. Они с трудом понимают, почему так важно, чтобы как минимум в 200 метрах от колодцев не было источников загрязнения. В селах часто думают, что вода от Бога и Бог о ней позаботится.
Юлиана Кантараджиу, экс-госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, эколог
Кроме того, в колодцы попадают нитраты и пестициды, которые используют в хозяйстве. Глубина загрязнения почвы нитратами может достигать 100-150 метров.

А как же детские сады и школы?
Во многих школ и детских садов Молдовы не обеспечивается питьевая вода: родители по отдельности или вскладчину покупают детям воду. В некоторых районах учебные заведения по-прежнему получают воду из колодцев.

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Что будут делать власти?
Основной план центральных властей — продолжать прокладывать водопроводы. В разных частях страны такие проекты будут финансировать в ближайшее годы как из бюджета Молдовы — из Национального экологического фонда и Фонда регионального развития — так и при поддержке иностранных партнеров. Из экологического фонда на проекты по водоснабжению ежегодно тратят по 150-170 млн леев, из фонда регионального развития — 75 млн леев.

Как рассказал NM госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Дорин Андрос, также сейчас в Молдове на стадии запуска или реализации несколько проектов, проводимые при поддержке внешних доноров. Так, в этом году начнется разработка технической документации для региона Кишинев-Страшены-Калараш. На этот проект правительство Германии выделило грант €15 млн, и намерено выделить еще €10 млн. Провести водопровод в отдельные участки этих районов планируется к 2030 году и охватить 30 тыс. человек, а к 2035 году — еще 30 тыс. Вода будет поступать из Днестра.

Ведется работа по проведению водопровода в Кагульском районе. Этот проект также финансирует правительство Германии, и его стоимость составляет €25,3 млн. В районе Кагула фрагмент водопровода уже построили при поддержке правительства Швейцарии.

По словам Андроса, сейчас Молдове нужно разработать подробный план, как именно нужно прокладывать водопроводные магистрали, чтобы потом централизованно подключать районы к общей сети.


«Для нас канализация и вода — это приоритет. Уже есть видение, как они будут прокладываться в половине районов Молдовы, в этом году начинаем разработку видения для других районов. У нас есть центральные трубы водоснабжения, допустим, Сорока-Бельцы-Сынжерей, которые должны дойти до Теленешт, и обеспечивать водой шесть районов на севере Молдовы. Достраиваем водопровод и в Фалештах. Со стороны Прута практически везде есть водопроводы, только надо подключать к ним села».
Дорин Андрос, госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
По словам Андроса, сейчас Молдова обсуждает со Всемирным банком и правительством Швеции их помощь в проведении международного конкурса для поиска компании, которая разработает план проведения магистралей. Компетентной компании в Молдове для этого нет. После выбора компании на разработку самого документа уйдут минимум 18 месяцев.

Однако у центральных властей нет никакого плана относительно того, как села, где пока нет питьевой воды, будут жить до проведения к ним водопровода. По словам госсекретаря, это входит в обязанности местных властей. Как и установка фильтров в источниках, где вода не соответствует санитарным нормам.

«Мы определяем, какие проекты нужно финансировать в приоритетном порядке. Но там должен быть источник с питьевой водой, качество которой подтверждено Агентством общественного здоровья. Если вода не питьевая - местные власти должны сами установить механизмы для очистки воды, иначе они не получат финансирование на проведение водопровода».
Дорин Андрос, госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Местные власти и эксперты до сих пор были не довольны тем, как центральные власти распределяют средства и запускают проекты по водоснабжению. В частности, как утверждает экс-госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, эколог Юлиана Кантараджиу, проекты из Национального экологического фонда финансируются частями, не доводятся до конца, а деньги чаще всего получают те районы и населенные пункты, чьи мэры состоят в «нужных» партиях.


«В целом ответственность за воду ложится на местных власти. Но водопровод — это дорогая игрушка, а все деньги сконцентрированы в центре. И распределяются по политическим критериям, или иногда — всем понемножку. Например, на проект стоимостью до 20 млн леев выделяется по 1 млн леев в год. Кроме того, для этого часто нужен вклад граждан — местная контрибуция. Большинство уже начатых работ к сегодняшнему дню не доводятся до конца. Эффекта ощутимого нет. Наши фонды используются очень неэффективно».
Владимир Гараба, исполнительный директор Конгресса местных властей

Как еще можно изменить ситуацию?

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

Вода живая или мертвая?

newsmaker.md
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
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