Как отмечалось в докладе, штат ведомства в течение последних лет не менялся и составляет 106 единиц, из которых 87 – судебные исполнители. Фактическая численность судебных исполнителей в прошлом году составила только 70. Укомплектованность кадрами – 88,7%. При этом количество исполнительных производств растет. Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в Тирасполе в прошлом году составила 3 тыс. 267 документов, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Фактически было исполнено 33 тыс. 287 производств, что на 4% больше показателя 2018 года. Увеличение показателя положительно повлияло на увеличение взысканных сумм в 2019 году. По итогам работы взыскано в бюджетные и внебюджетные фонды республики, в доходы организаций и граждан 98 млн 175 тыс. рублей», – отметил начальник Государственной службы судебных исполнителей МЮ ПМР Валентин Грабко.
В республиканский бюджет взыскано свыше 29 млн рублей, местные бюджеты – 4 млн, ЕГФСС – 95 тыс., в пользу организаций и граждан взыскано свыше 64 млн.
В 2019-м велась работа над совершенствованием законодательства в части деятельности Госслужбы. Верховный Совет рассмотрел 6 законопроектов, направленных на повышение результативности работы судебных исполнителей. Начальник Госслужбы Валентин Грабко отметил положительный опыт работы с парламентом, в частности, с Комитетом по законодательству.
Верховным Советом принят в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительное материальное вознаграждение судебного исполнителя в виде 3% от взысканной суммы или стоимости имущества. Его авторы – депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Олег Петрик, Виталий Калин и Григорий Дьяченко. Документ готовится к рассмотрению на пленарном заседании во втором чтении. Учитывая нехватку и сменяемость работников Госслужбы, как в профильном ведомстве, так и в парламенте считают, что принятие данных норм может стать стимулирующим фактором для сохранения кадров и увеличения количества своевременно исполненных исполнительных документов.
В 2020 году будет продолжена работа по корректировке законодательства. В планах совершенствовать электронную информационную систему, позволяющую судебным исполнителям оперативно получать сведения о должниках и их имуществе и способствующую сокращению срока совершения исполнительных действий.
«Нагрузка у работников ведомства огромная, работа сложная. Комитет по законодательству во всем старается поддержать. Обращаю внимание на маленький процент исполнения документов по взысканию задолженности по заработной плате. Вопрос поднимают избиратели на моем округе. Важно провести анализ и контроль невыполнения исполнительных производств. Ваша работа формирует отношение к власти в целом», – отметил депутат Верховного Совета Олег Петрик.
Парламентарий Григорий Дьяченко акцентировал внимание на необходимости поиска причин появления исполнительных производств по невыплате заработной платы.
«Как так получилось, что на «Литмаше» с апреля не выдается зарплата? Нужно построить работу так, чтобы люди чувствовали защиту со стороны государства», – отметил Григорий Дьяченко.
Депутат призвал сотрудников ведомства к совместной работе по совершенствованию действующего в данной сфере законодательства.