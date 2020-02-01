Молодежный парламент подвел итоги 2019-го и наметил планы на текущий год, который объявлен в Приднестровье Годом здоровья. Как отмечалось на заседании, молодые парламентарии в прошлом году участвовали в различных республиканских мероприятиях, международных форумах и образовательных программах. Также была отмечена позитивная динамика взаимодействия Молодежного парламента (МП) с государственными органами республики. МП в прошлом году выступил с рядом законодательных инициатив, касающихся государственной молодежной политики, передает novostipmr.com.
Молодежный парламент в Год здоровья запланировал ряд мероприятий. Для повышения медицинской грамотности населения молодежь намерена организовать на различных площадках специальные медицинские платформы, где будет размещена информация, касающаяся здоровья и здорового образа жизни, о которой должен знать каждый современный человек, сообщается на сайте Верховного Совета.
«Во всех городах республики будут проведены мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Мы будем это делать совместно с нашими медиками-волонтерами. На специальных манекенах все желающие смогут попробовать себя в оказании первой помощи. Бывают разные жизненные ситуации, в которые могут попасть люди. Поэтому каждый должен знать хотя бы азы медицины», – отметил глава комитета Молодежного парламента по социальным вопросам и здравоохранению Андрей Баркар.
С недавнего времени среди молодёжи стало модным употреблять бестабачные смеси. Это аналог классического снюса – жевательного табака. В технологии приготовления не используется табак, смесь выполнена на основе мяты и трав, пропитанных никотином. Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят. Также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения. Но это заблуждение. Влияние на организм таких изделий обусловлено содержащимся в них никотином. Потребители жевательных смесей получают разовую дозу никотина примерно в 10 раз большую, чем курильщики. Пока запрета на продажу таких смесей ни в России, ни у нас нет.
Этот вопрос, по мнению молодых парламентариев, требует скорейшего решения.
«В антитабачном законе указаны различные табачные смеси. Мы предлагаем Верховному Совету урегулировать в Законе "Об охране здоровья граждан" также вопрос об употреблении смесей, которые могут являться бестабачными, безникотиновыми, но с другим вредным для здоровья людей содержанием, тем более для детей», – подчеркнул председатель Молодежного парламента ПМР Александр Савич.
Также, по мнению молодых парламентариев, в закон нужно добавить формулировки относительно употребления смесей в виде жвачек, конфет, поскольку такое потребление никотина отличается от табакокурения.
«У нас есть наработки, которые мы выработали с нашими российскими коллегами. В данный момент в Российской Федерации этот вопрос также не урегулирован. Молодежный парламент Оренбургской области направил эту инициативу в Госдуму РФ. А мы направляем свои предложения по данному вопросу в адрес наших депутатов», – отметил Александр Савич.
Кроме этого, на пленарном заседании депутаты Молодежного парламента рассмотрели предложения, которые касаются республиканского проекта «Школа добровольца», а также обсудили степень готовности запланированного на май молодежного форума «Тирас-2020».