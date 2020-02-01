Румынский защитник Ионуц Петелеу является новым приобретением „Шерифа”. В последние два года 27-летний игрок выиграл титул вместе с „CFR” Cluj.
Петелеу участвовал в трех матчах в группах Лиги Европы, два из которых против „Лацио”. Он также выступал за команды „Дельта” Тулча, „Глория” Бистрица, „Тыргу Муреш”, „Сэжята” Нэводарь и „Петролул” Плоешть, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Петелеу является девятым игроком, переведенным этой зимой тираспольской командой. Новый сезон Национальной дивизии начнется 13 марта.