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„Шериф” перевел Ионуца Петелеу

„Шериф” перевел Ионуца Петелеу

Румынский защитник Ионуц Петелеу является новым приобретением „Шерифа”. В последние два года 27-летний игрок выиграл титул вместе с „CFR” Cluj.

Петелеу участвовал в трех матчах в группах Лиги Европы, два из которых против „Лацио”. Он также выступал за команды „Дельта” Тулча, „Глория” Бистрица, „Тыргу Муреш”, „Сэжята” Нэводарь и „Петролул” Плоешть, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Петелеу является девятым игроком, переведенным этой зимой тираспольской командой. Новый сезон Национальной дивизии начнется 13 марта.

point.md
  • Вчера, 20:15
  • DTV
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