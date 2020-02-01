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Цукерберг решил радикально изменить Facebook и разозлить людей

Цукерберг решил радикально изменить Facebook и разозлить людей

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что решил радикально изменить политику социальной сети, хотя это и может разозлить многих людей. На встрече в американском Солт-Лейк-Сити, штат Юта, он пообещал пересмотреть принципы в отношении размещаемого пользователями контента и заняться шифрованием данных, сообщает CNN.

По словам Цукерберга, раньше Facebook пытался понравиться всем и действовал так, чтобы никого не обидеть, но из-за этого страдали принципы компании. В ближайшее десятилетие руководство соцсети хочет, чтобы ее понимали, передает lenta.ru.

«Это новый подход, и я думаю, он возмутит многих. Но, если честно, старый подход тоже многих возмущал, поэтому давайте попробуем что-то новое», — пояснил он. В первую очередь, указал Цукерберг, речь идет об излишней цензуре, ведь Facebook призывают удалять так много записей, что из-за этого ему становится неловко.

Глава соцсети подчеркнул, что действительно вредоносному контенту, такому как призывы к терроризму и насилию или связанному с эксплуатацией детей, по-прежнему не будет места на Facebook. Однако, добавил он, должна быть какая-то граница, где начинается свобода выражения для авторов контента.

Ранее сообщалось, что после выхода квартального отчета в среду, 29 января, акции Facebook упали почти на 7 процентов, из-за чего состояние Цукерберга сократилось на 5,6 миллиарда долларов, до 77 миллиардов. Компания сообщила о резком увеличении расходов и предположила, что в 2020 году тенденция продолжится.

Замедление роста в Facebook объясняют новыми правилами и другими препятствиями, которые связаны с таргетированной рекламой. Компанию обвиняют в недостаточном шифровании данных и слабой борьбе с политической рекламой. На этом фоне Facebook начал терять пользователей. Как следует из данных Edison Research, в 2019 году аудитория соцсети в США сократилась на 15 миллионов человек по сравнению с 2017 годом, причем сильнее всего это ударило по ключевой группе в возрасте от 12 до 34 лет.
lenta.ru
  • Сегодня, 10:50
  • DTV
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