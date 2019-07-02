На сайте «ПМРФ – Приднестровье и Россия» было опубликовано обращение Александра Штембуляк к администрации сайта. По просьбе А.В. Штембуляка была опубликована жалоба на имя Председателя Верховного суда ПМР, также администрация сайта дала свой комментарий.
Обращение к Администрации сайта «ПМРФ – Приднестровье и Россия» и Л.А. Леонову.
Уважаемый Лев Александрович!
Прошу Вас поддержать и способствовать публикации на сайте «ПМРФ» в развитие прошлых публикаций по моим судебным мытарствам в Приднестровье мою жалобу на имя Председателя Верховного суда ПМР Пеньковского А.Н.
В настоящее время по моему делу Верховный суд ПМР нарушает Конституцию и Законы ПМР, игнорирует обязательное к исполнению Постановление Конституционного суда ПМР от 02.07.2019 г.
Жалоба достаточно объёмна и юридически сложна, поэтому особого журналистского и читательского интереса она не вызовет. Однако считаю, что опубликование этой информации может повлиять на беззаконие судебных органов, остановить их у крайней черты, предостеречь суды от уголовно-наказуемого деяния. О моих судебных проблемах в ПМР, благодаря ранее опубликованным материалам, знают в России, Украине, Молдове. Данное дело находится на контроле, и поэтому публикация послужит внешнему мониторингу судебной системы ПМР в целом, и моего дела, в частности.
Почти 20 лет правоохранительная структура Министерства юстиции ПМР – Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН МЮ ПМР) руководствовалась в своей деятельности правовым актом, противоречащим Конституции и Законам ПМР – «Дисциплинарным Уставом ГСИН МЮ ПМР». И никто из «правоохранителей» не удосужился Устав привести в соответствие с Законом, пока на противоречия этого документа Конституции ПМР не указал Конституционный суд ПМР по моей жалобе на нарушение прав и свобод человека и гражданина применённым Законом и нормативным актом в конкретном деле.
Это говорит о крайне низком профессиональном уровне «правоохранителей» ведомства, подразделения Минюста ПМР, где каждый второй сотрудник с юридическим образованием. Считаю, что Президенту ПМР стоило бы обратить внимание на этот факт, исполняя данную народу присягу быть гарантом точного соблюдения законов ПМР.
По-моему, ошибочным было бы оставлять в руководстве этого подразделения сотрудника, который в силу своей некомпетентности, не только не удосужился привести "Дисциплинарный Устав ГСИН МЮ ПМР" в соответствие с Конституцией и Законами ПМР, но и руководствуется в своей деятельности «Положением о порядке прохождения службы в учреждениях и подразделениях УИС МЮ ПМР», также противоречащим Конституции ПМР, Трудовому Кодексу ПМР, Закону «О системе государственной службы ПМР», Закону «Об актах законодательства ПМР», сохранив весь «букет» нарушений Закона, на которые указывал Конституционный суд ПМР применительно к нарушениям в «Уставе ГСИН МЮ ПМР».
Этот выпускник полицейской академии им. Штефана чел Маре Республики Молдова, нанимает гражданского адвоката на судебные процессы и руководствуется в своей деятельности советами сотрудницы, позирующей с молдавским флагом в социальных сетях.
Вышеназванное Постановление Конституционного суда ПМР от 02.07.2019 г. окончательно, обжалованию не подлежит, вступило в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Верховный суд ПМР ОБЯЗАН исполнить Постановление Конституционного суда ПМР от 02.07.2019 г. применительно к «Положению о порядке прохождения службы в учреждениях и подразделениях УИС МЮ ПМР», от чего он всячески уклоняется.
Приднестровские суды по моим заявлениям сами себя загнали в правовую ловушку и теперь, должны отменить свои ранее вынесенные постановления.
Если ранее суды общей юрисдикции позволяли себе «играть в размышлизмы» – «распространяется ли трудовое законодательство или не распространяется» на сотрудников ГСИН МЮ ПМР, в свою пользу интерпретировать Законы ПМР, то после Постановления Конституционного суда от 02.07.2019 г. эти «игры» закончились.
Конституционный суд окончательно указал, что на сотрудников ГСИН МЮ ПМР трудовое законодательство распространяется.
Соответственно, если ранее вынесенные решения судов общей юрисдикции можно было спрятать за формулировкой «судебная ошибка», то теперь все незаконные судебные решения, игнорирующие Постановление Конституционного суда ПМР от 02.07.2019 г., однозначно подпадают под формулировку «заведомо неправосудное решение», что влечет за собой уголовное наказание.
Государство, где заведомо неправосудные решения становятся нормой, не пресекаются не может претендовать на международное признание.
Все факты изложены в прилагаемой Жалобе на имя Председателя Верховного суда ПМР Пеньковского А.Н.
Призываю Верховный суд ПМР прекратить правовой произвол и рассмотреть моё дело на основании:
- ст.ст.2,16,18,35,46,55,65,76 Конституции ПМР
- ст.ст.6,11,59 Трудового Кодекса ПМР
- ст.7-13, 28, 29, 31 Закона «Об актах законодательства ПМР»
- п.3 ст.9, п.2 ст.11, п.6 ст.11 Закона «О системе государственной службы ПМР»
- Постановления Конституционного суда ПМР от 02.07.2019г.
О результатах рассмотрения жалобы на имя Председателя Верховного суда ПМР Пеньковского А.Н. и Заявления о признании нормативного акта («Положения о порядке прохождения службы в учреждениях и подразделениях УИС МЮ ПМР») недействующим, как частично противоречащего Закону, сообщу через средства массовой информации дополнительно.
А.В. Штембуляк.
Администрация сайта «ПМРФ – Приднестровье и Россия» дала свой комментарий:
По просьбе А.В. Штембуляка публикуем его жалобу на имя Председателя Верховного суда ПМР Пеньковского А.Н.
Безобразность приднестровской судебной системы носит институциональный характер, она возникла не вчера. Вот как, например, в 2008 г. на Шестом съезде судей ПМР характеризует положение в судебной сфере судья Верховного суда ПМР Зинченко О.А. в своем докладе о Совете судей ПМР – руководящем органе судейского сообщества в перерывах между съездами судей ПМР:
"Стремление вмешиваться в работу Совета судей, публичный разнос перед замами и сотрудником МГБ за то, что Совет судей в конце 2005 г. – начале 2006 г. посмел без ее ведома и согласия собираться и обсуждать вопрос, касающийся кадровых проблем и подготовил соответствующее постановление с обращением к Президенту ПМР, фактически прекратил работу Совета судей…
Совет судей обсуждал этот вопрос как проблему, свидетельствующую о попрании конституционного положения независимости судей, которую некоторые незнающие граждане и должностные лица воспринимают как бесконтрольность и вседозволенность. Поскольку сложившаяся с 2003 года, на наш взгляд, порочная практика в назначении на должность судьи с учетом только мнения силовых структур, без представления их судейскому сообществу, свидетельствует лишь о их сомнительности, бездоказательности и незаконности.
Это реально привело к тому, что судьи, которые были назначены на определенный срок, принимали решения по делам не с точки зрения закона, а с точки зрения того, как это понравиться тому или иному заинтересованному силовому ведомству. Можно ли при таком положении говорить о независимости и беспристрастности судей? Должно ли общество устраивать такое правосудие, когда решения принимаются, не исходя из доказанности вины или исковых требований, а от пожелания силового ведомства?..
Длительная переписка с Министерством юстиции, в чем ведении тогда находились суды, нежелание министра юстиции подчиняться требованиям закона вынудило Совет судей поручить контрольному управлению проверить правильность начисления заработной платы судьям"… (конец цитаты).
Попрание конституционного положения независимости судей… Вмешательства силовых структур в кадровую политику судей… Принятие решений судьями по делам не с точки зрения закона, а с точки зрения того, как это понравится тому или иному заинтересованному ведомству… Нежелание министра юстиции подчиняться требованиям закона… Это не Штембуляк или ПМРФ "наговаривают", а сами судьи говорят. Все эти институциональные искривления судебной системы Приднестровья при последнем президенте ПМР стали просто непотребными.
В своей неравной борьбе Александр Владимирович Штембуляк в 2019 году добился невозможного: Конституционный суд ПМР признал один из ведомственных актов, на основании которого его уволили, не соответствующим Конституции ПМР. Этот акт был признан недействующим.
Но другой ведомственный акт, того же самого ведомства, исполненный точно таких же противоречий с Конституцией нашего государства он никак не может в суде признать недействующим. Понимая, что у суда нет никаких шансов отказать А. В. Штембуляку при рассмотрении по существу его требования, Верховный суд ПМР избрал тактику не допустить вообще к рассмотрению по существу жалобы А. В. Штембуляка. Судья Верховного суда ПМР Е.Ю. Прокопьева своим определением отказала в рассмотрении соответствующей жалобы, то есть не допустила ее даже к рассмотрению в суде. Что и требовалось по плану "Б".
В связи с этим «ПМРФ» предлагает познакомиться с одним из первых заказных дел судьи Прокопьевой Е.Ю. при разбирательстве широко известной тяжбы бывшего коменданта г. Тирасполя М.М. Бергмана с приднестровским тогда оппозиционером А.М. Сафоновым в 2013 г., еще при Шевчуке С тех пор начинающий тогда судья Тираспольского городского суда Е. Ю. Прокопьева сделала головокружительную карьеру при новых властях – и теперь занимается тем же самым в Верховном суде ПМР.
Разумеется, не все приднестровские судьи такие. И при случае мы расскажем и о других.