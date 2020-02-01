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Автошколы ждёт реформа

Автошколы ждёт реформа

В автошколах Приднестровья пройдут изменения. Теперь экзамен на получение водительских прав, как теоретическую, так и практическую часть, будут фиксировать видеокамеры. Об этом на встрече с руководителями автошкол республики сообщил министр внутренних дел Руслан Мова.

По словам главы ведомства, главная задача реформы – повысить подготовку водителей и снизить число дорожно-транспортных происшествий. Для этого предлагается ревизия, как самого учебного процесса, так и ужесточение требований к ученикам во время обучения и сдачи экзаменов. Теории станет меньше, а занятий по вождению – больше. Длительность обучения также планируется увеличить, передает newspmr.com.

Руслан Мова отметил, что программу подготовки водителей надо менять – она должна стать качественнее и максимально близкой к реалиям.

«К большому сожалению, очень много наших граждан, став полноправным членом общества водителей, не могут хорошо ориентироваться в сложных городских условиях. Берут дополнительные уроки у частных инструкторов», - сказал глава МВД ПМР.

Руслан Мова добавил, что экзамены будут прозрачные, они будут приниматься только на автомобилях Государственной автомобильной инспекции с видеокамерами, которые будут фиксировать, как положение в автомобиле, так и дорожную обстановку вне автомобиля.

На разработку новой программы и её утверждение отвели 20 дней. К концу февраля она уже должна сменить в автошколах старую.

На встрече с руководителями автошкол республики были озвучена статистика аварийности за прошлый год. В республике произошло 158 ДТП, в результате которых погибло 17 человек. Правила дорожного движения автоводители нарушали более 56 тысяч раз.

Предворять реформу придется новому руководству Республиканского ГАИ. Начальником управления назначен Александр Лопарев, его заместителем и начальником Республиканского регистрационно-экзаменационного отдела – Александр Тарасов.

Майя Караман, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:57
  • DTV
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