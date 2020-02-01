Владельцы собак в Китае используют специальные респираторные маски, чтобы защитить своих питомцев от коронавируса. Сообщает со ссылкой на Daily Mail yandex.ru.
В крупных мегаполисах Китая достаточно плохая экологическая обстановка, и владельцы вынуждены использовать маски, в том числе для собак. Респираторные маски для защиты животных продаются в Китае уже давно, и рынок пока что способен удовлетворить спрос на них.
Владелец одного из зоомагазинов рассказал, что продажи масок с 150 в месяц увеличилась до 50 в день.
На фоне эпидемии нового коронавируса эксперты сообщили о возможном заражении не только людей, но и животных. Также ученые определили, что скорее всего вирус возник из-за употребления в пищу людьми диких животных.
Информацию о возможности заражения вирусом животных подтвердил главный специалист Китая по инфекционным болезням. В настоящий момент вирус распространился на 21 страну мира и инфицированными оказались более 9 тысяч людей.
Ранее стало известно об увеличении поисковых запросов, связанных с симптомами нового вируса.