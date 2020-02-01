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Плахотнюк ни в чем не виноват: Беглый молдавский олигарх не фигурирует в списках "нежелательных персон" для США

Плахотнюк ни в чем не виноват: Беглый молдавский олигарх не фигурирует в списках "нежелательных персон" для США

Прошло три недели с тех пор, как бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк был объявлен министерством США лицом «прямо или косвенно участвующим в значительных коррупционных деяниях», пишет kp.md ссылаясь на mold-street.com.

Однако решение, принятое госсекретарем США Майком Помпео, еще не привело к тому, что Владимир Плахотнюк был включен в списки лиц, подлежащих санкциям на территории США или где-либо еще

Имя Плахотнюка не фигурирует ни в базе данных лиц, разыскивающихcя «Интерполом», ни в списке SECO (Государственный секретариат по экономическим вопросам), т. е. лиц, на которых наложены санкции со стороны Швейцарии. Там можно найти имя Владимира Антюфеева (бывшего начальника тираспольской службы безопасности), но ни Влада Плахотнюка, ни Илана Шора там нет.

Олигарх также не фигурирует в списке разыскиваемых лиц, составленном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN, Specially Designated Nationals List), в котором перечислены люди, организации и корабли, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено иметь связи.

kp.md
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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