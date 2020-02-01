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Обустройство стоянок и парковок в Бендерах обсудил Президиум

Обустройство стоянок и парковок в Бендерах обсудил Президиум

89 Президиум утвердил дату проведения 51 очередной сессии - 13 февраля 2020 года, и сформировал её повестку. Народные избранники планируют рассмотреть 35 вопросов, среди которых утверждение бюджета г. Бендеры на 2020 год.

Парковки в Бендерах давно стали больной темой. Автомобилей становится всё больше, а мест для парковки всё меньше. Нехватка парковочных мест влечет за собой множество других проблем: искусственное сужение проезжей части из-за рядов припаркованных автомобилей, ухудшение экологической обстановки, порча газонов и многое другое, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.

Обсуждая вопрос стоянок и парковок, Президиум городского Совета обратил внимание на то, что ежегодно количество автотранспорта в городе увеличивается. Учитывая многочисленные обращения избирателей, депутаты акцентировали внимание на необходимость обустройства парковочных зон в спальных районах: БАМ, Пентагон, Борисовка, Ленинский.

«В советское время строились парковочные зоны, стоянки, гаражные кооперативы. За последние 30 лет эта работа в нашем городе практически не проводилась. Вопрос стал более, чем актуальным потому, что количество транспортных средств за это время выросло в десятки раз» - подчеркнул Председатель городского Совета Юрий Кара.

В ходе обсуждения вопроса прозвучало мнение о необходимости установки автоматов для платной парковки в центральной части города с дифференцированной оплатой: первые часы – бесплатно, с последующей оплатой за парковку. По мнению многих депутатов, это поможет снизить нагрузку автотранспорта в местах парковки.

Мнения депутатов разошлись, но, учитывая актуальность проблемы, решено провести еще одно заседание совместной комиссии городского Совета, межведомственной комиссии по парковкам и соответствующих служб города. Выработать окончательный вариант и представить его на рассмотрение очередной сессии.

В ходе заседания Президиума, также был рассмотрен вопрос о предоставлении льгот гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Бендеры». Президиум городского Совета поручил депутатским комиссиям по бюджету и законности, совместно с государственной администрацией проработать механизм предоставления льгот по коммунальным платежам почетным гражданам города и представить проект решения на 51 сессию.

bendery.org
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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