Сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон, которым отменяются ограничения в размере надбавок для медиков, работающих в скорой помощи, туберкулёзных отделениях больниц и с аппаратами гемодиализа.
Пресс-служба Минздрава сообщила, что среди работников скорой помощи и отделений гемодиализа изменения коснутся в основном молодых специалистов. Это связано с тем, что ранее суммарно положенные им надбавки превышали лимит в 140 РУ МЗП и по закону не могли выплачиваться, сообщает novostipmr.com.
Теперь молодой специалист, работающий в скорой помощи, будет получать надбавку к зарплате в размере 150 РУ МЗП (1 170 руб. ПМР). Такую же надбавку получат молодые специалисты в отделениях гемодиализа. А с учётом доплаты за работу в госпитальных условиях надбавка составит 180 РУ МЗП (1 404 руб. ПМР).
При этом предусмотрено увеличение зарплаты и для младшего медицинского персонала отделений гемодиализа. Сейчас они получают более 1 800 руб. ПМР, а с февраля зарплата составит порядка 2 400 руб. ПМР.
Напомним: врачам-фтизиатрам повышают зарплату в 2,5 раза. Это будет сделано за счёт увеличения надбавок. Поправки в соответствующее постановление Правительства были приняты на прошлой неделе на заседании высшего исполнительного органа госвласти.