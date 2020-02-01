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Генно-модифицированную моль выпустили на свободу, чтобы сократить ее популяцию

Генно-модифицированную моль выпустили на свободу, чтобы сократить ее популяцию

Выпущенные в природу самцы не смогут производить полноценное потомство.
Капустная моль (Plutella xylostella) – вид бабочек из семейства серпокрылые моли (Plutellidae). Эти насекомые, как несложно догадаться, вредят капустным (крестоцветным) культурам и в различной степени устойчивы к инсектицидам. По оценкам экспертов, капустная моль ежегодно наносит ущерб сельскому хозяйству в размере около 5 миллиардов долларов.

Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку международная команда исследователей создала штамм генно-модифицированной капустной моли, которая позволит сократить популяцию этих вредителей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, пишет nat-geo.ru.

Ученые изменили гены насекомых так, чтобы самцы этого вида, спариваясь с дикими самками, производили потомство, погибающее на стадии гусеницы. При этом самцы будут выживать и продолжать спариваться с самками, повторяя цикл до тех пор, пока общая численность этих насекомых не уменьшится.

«Наше исследование основано на технике стерилизации насекомых, которая была разработана еще в 1950-х годах. Генная инженерия – это просто более эффективный метод, чтобы добиться того же самого», – Энтони Шелтон, автор исследования из Корнелльского университета.
Прежде чем выпустить модифицированных насекомых в дикую природу, исследователи пометили их флуоресцентным порошком. Это позволило команде отследить мотыльков и узнать, как они ведут себя по отношению к диким представителям этого вида. Собранные данные обрадовали ученых.

«Будучи выпущенными в дикую природу, самцы вели себя так же, как и их обычные сородичи», – отметил Шелтон.

Интеграция в природу любого генно-модифицированного организма может оказать непрогнозируемое влияние на сам вид и на экосистему в целом. Но Шелтон опровергает эти опасения.

«Что в этой технологии уникально, так это то, что она специфична для отдельного вида, поэтому выпущенные самцы спариваются только с самками капустной моли и не влияют на другие полезные организмы в полевых условиях, такие как опылители или полезные насекомые, важные для биологического контроля», – говорит Шелтон.

По его словам, используемая технология не приведет к вымиранию вида в целом, поскольку измененный ген исчезнет из окружающей среды через несколько поколений.

nat-geo.ru
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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