Во вторник, 4 февраля, в Приднестровье отметят Всемирный день борьбы с раком. Эта дата была определена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями, передает novostipmr.com.
Ежегодно в этот день по всему миру проводятся различные акции, призванные привлечь внимание общественности к этой проблеме и поддержать людей в борьбе с тяжким недугом.
Завтра врачи-онкологи в поликлиниках Слободзейского, Дубоссарского и Рыбницкого районов, а также в первой поликлинике Бендер проведут осмотры на предмет рака визуальных локализаций и ответят на вопросы граждан.
Акция пройдёт с 9:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.