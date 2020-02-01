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В День борьбы с раком приднестровские онкологи проведут консультации

В День борьбы с раком приднестровские онкологи проведут консультации

Во вторник, 4 февраля, в Приднестровье отметят Всемирный день борьбы с раком. Эта дата была определена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями, передает novostipmr.com.

Ежегодно в этот день по всему миру проводятся различные акции, призванные привлечь внимание общественности к этой проблеме и поддержать людей в борьбе с тяжким недугом.

Завтра врачи-онкологи в поликлиниках Слободзейского, Дубоссарского и Рыбницкого районов, а также в первой поликлинике Бендер проведут осмотры на предмет рака визуальных локализаций и ответят на вопросы граждан.

Акция пройдёт с 9:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:24
  • DTV
  • Просмотров: 18
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