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Британия запретит продажу неэлектрических автомобилей с 2035 года

Британия запретит продажу неэлектрических автомобилей с 2035 года

Власти Великобритании намерены ускорить введение запрета на продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей и добиться его к 2035 году.

Об этом сообщила в понедельник, 3 февраля, The Daily Mail со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра королевства Бориса Джонсона, передает iz.ru
Уточняется, что это на пять лет раньше текущего плана по запрету на неэлектрические машины.

Таким образом Британия приблизится к другим европейским странам, таким как Дания, Ирландия, Нидерланды и Швеция, в которых подобные ограничения начнут действовать с 2030 года.

Кроме того, вскоре Джонсон может представить планы по сокращению широкого использования пластмассы, утверждает издание.

В июне 2019 года Тереза Мэй, будучи премьер-министром королевства, взяла на себя обязательство добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году.

izvestia.ru
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
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