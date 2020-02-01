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На границе Украины с Приднестровьем демонтировали «спиртопровод» (ФОТО)

На границе Украины с Приднестровьем демонтировали «спиртопровод» (ФОТО)

На границе Приднестровья и Одесской области обнаружили спиртопровод, по которому алкоголь гнали на Украину
Полиэтиленовую трубу диаметром 20 мм контрабандисты спрятали под землей

На границе Украины от села Новое Раздельнянского района до села Никольское в Приднестровье, неизвестные «предприниматели» проложили спиртопровод, сообщает golos.ua.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского погранотряда.

Пограничники обнаружили полиэтиленовую трубу диаметром 20 мм под землей. Правонарушители планировали таким образом незаконно поставлять алкоголь из Приднестровья в Украину.

О спиртопроводе сообщили правоохранителям. Сейчас проводится его демонтаж и поиск причастных к его строительству.

Ранее сообщалось, что в Одесской области украинские правоохранителями был обнаружен трубопровод, который использовался для нелегальной перегонки спирта из Молдавии в Украину.

На границе Украины с Приднестровьем демонтировали «спиртопровод» (ФОТО)
golos.ua
  • Сегодня, 07:02
  • DTV
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