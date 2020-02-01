Dnestr.TV

 
0

Спасатели готовы оказать помощь гражданам во время непогоды

Спасатели готовы оказать помощь гражданам во время непогоды

В Приднестровье на 5 и 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется похолодание, осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами снежные заносы, гололедица.

В связи с резким изменением погодных условий все службы гражданской обороны приведены в готовность, а подразделения Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУпЧС) МВД переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил начальник ГУпЧС Вадим Шмаленко, передает novostipmr.com.

По его словам, в городах и районах организовывается работа стационарных пунктов обогрева и временного размещения граждан.

«Как только мы будем видеть, что ситуация осложняется, незамедлительно наши передвижные пункты обогрева будут находиться в установленных местах. У нас есть автомобили повышенной проходимости на базе ЗИЛ, которые могут использоваться как передвижные пункты обогрева», - отметил Вадим Шмаленко.

Он также напомнил, что в республике действует единый телефонный номер 101, по которому граждане могут обращаться за любой помощью.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна