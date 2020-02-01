В Приднестровье на 5 и 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется похолодание, осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами снежные заносы, гололедица.
В связи с резким изменением погодных условий все службы гражданской обороны приведены в готовность, а подразделения Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУпЧС) МВД переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил начальник ГУпЧС Вадим Шмаленко, передает novostipmr.com.
По его словам, в городах и районах организовывается работа стационарных пунктов обогрева и временного размещения граждан.
«Как только мы будем видеть, что ситуация осложняется, незамедлительно наши передвижные пункты обогрева будут находиться в установленных местах. У нас есть автомобили повышенной проходимости на базе ЗИЛ, которые могут использоваться как передвижные пункты обогрева», - отметил Вадим Шмаленко.
Он также напомнил, что в республике действует единый телефонный номер 101, по которому граждане могут обращаться за любой помощью.