Средний размер назначенной пенсии в Приднестровской Молдавской Республики за IV квартал 2019 года составил 1 400 рублей ПМР в месяц, что на 5,3% больше аналогичного периода прошлого года. При этом, средний размер трудовой пенсии зафиксирован на уровне 1 428,49 руб. и средний размер социальной пенсии – 734,24 руб, сообщает newspmr.com.
Общая сумма назначенных пенсий с надбавками, повышениями, дополнительным материальным обеспечением за октябрь-декабрь 2019 года составила 440 млн 244 тысячи приднестровских рублей, из которых сумма назначенных трудовых пенсий составляет 420 млн 912 тысяч рублей, а сумма социальных пенсий – 9 млн 232 тысячи рублей. Данная информация представлена в докладе Государственной службы статистики ПМР.
На конец 2019 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Центрах социального страхования и социальной защиты ПМР, составила 101 713 человек, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем году. При этом, за прошедший год их численность снизилась на 8,6 тысячи человек. В основном это связано с переходом граждан на получение российских пенсий. От общего количества, две трети приднестровских пенсионеров проживают в городской местности и одна треть – в сельской местности.
Средний размер приднестровской пенсии (без надбавок) за IV квартал 2019 года равен 1 400 рублей 08 копеек, что составило 109% к расчетной величине прожиточного минимума пенсионера за декабрь 2019 года. Причем, размер пенсии горожан на 5,6% выше, чем у сельских жителей. Средний размер «пенсии ПМР» в городской местности за IV квартал 2019 года составил 1 428,49 рублей (111,2% к расчетной величине прожиточного минимума пенсионера) и в сельской местности – 1 353,27 рублей (105,3% к расчетной величине прожиточного минимума пенсионера).