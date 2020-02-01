В офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве после годичного перерыва прошла встреча профильных экспертов от Приднестровья и Республики Молдова по вопросам телекоммуникаций. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МИД ПМР, передает novostipmr.com.
На заседании обсудили комплекс вопросов, связанных с практической реализацией подписанных в 2017-2018 годах договоренностей в области телекоммуникаций. Также состоялся обмен мнениями относительно проведённой сторонами работы на данном направлении.
Делегация Приднестровья призвала молдавскую сторону в кратчайшие сроки принять необходимые меры для исполнения существующих обязательств, зафиксированных в договоренностях переговорного процесса.
Напомним, в 2003 году госкомпания Молдовы «Радиокоммуникации» запустила вещание телевизионного передатчика на частоте, которую использует «Интерднестрком». По этой причине в Приднестровье мобильная связь была практически парализована. В конце 2016 года молдавский оператор мобильной связи Orange, вопреки договоренностям, в одностороннем порядке занял частоты IDC, которые приднестровская компания использовала с 2012 года.
Протокольное решение по вопросам телекоммуникаций и связи было подписано в 2017 году. Несмотря на то, что в 2018 году была согласована дорожная карта по исполнению договоренности, Кишинёв так и не предпринял конкретных шагов.
В 2019 году на встрече президентов Приднестровья и Молдовы Вадима Красносельского и Игоря Додона стороны условились решить вопрос к 1 марта 2020 года.