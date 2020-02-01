Dnestr.TV

 
0

Эксперты ПМР и РМ по вопросам телекоммуникаций провели встречу в Кишинёве

Эксперты ПМР и РМ по вопросам телекоммуникаций провели встречу в Кишинёве

В офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве после годичного перерыва прошла встреча профильных экспертов от Приднестровья и Республики Молдова по вопросам телекоммуникаций. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МИД ПМР, передает novostipmr.com.

На заседании обсудили комплекс вопросов, связанных с практической реализацией подписанных в 2017-2018 годах договоренностей в области телекоммуникаций. Также состоялся обмен мнениями относительно проведённой сторонами работы на данном направлении.

Делегация Приднестровья призвала молдавскую сторону в кратчайшие сроки принять необходимые меры для исполнения существующих обязательств, зафиксированных в договоренностях переговорного процесса.

Напомним, в 2003 году госкомпания Молдовы «Радиокоммуникации» запустила вещание телевизионного передатчика на частоте, которую использует «Интерднестрком». По этой причине в Приднестровье мобильная связь была практически парализована. В конце 2016 года молдавский оператор мобильной связи Orange, вопреки договоренностям, в одностороннем порядке занял частоты IDC, которые приднестровская компания использовала с 2012 года.

Протокольное решение по вопросам телекоммуникаций и связи было подписано в 2017 году. Несмотря на то, что в 2018 году была согласована дорожная карта по исполнению договоренности, Кишинёв так и не предпринял конкретных шагов.

В 2019 году на встрече президентов Приднестровья и Молдовы Вадима Красносельского и Игоря Додона стороны условились решить вопрос к 1 марта 2020 года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна