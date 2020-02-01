Предотвращение распространения коронавирусной инфекции нового типа было предметом встречи экспертов здравоохранения с обоих берегов Днестра.
Специалисты Кишинева и Тирасполя обменялись информацией о текущем этапе и событиях, связанных с регистрацией случаев заражения на региональном и глобальном уровне, указав меры по предотвращению распространения вируса и информированию граждан о мерах защиты, предпринятые на обоих берегах, передает Noi.md со ссылкой на Știri.md.
Присутствующие на совещании представители Всемирной организации здравоохранения представили технические инструкции, связанные с расследованием и диагностикой вируса, и выразили свою полную готовность оказывать поддержку ответственным учреждениям с обоих берегов, чтобы они могли оперативно действовать в контексте выявления случаев заражения.
В ходе обсуждений была затронута тема, связанная с обеспечением свободного передвижения в условиях мер по предотвращению распространения вируса.