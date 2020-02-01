Верховный суд подвел итоги 2019 года. Участие в работе Пленума приняли Глава государства, руководители законодательной и исполнительной ветвей власти, министерств и ведомств, представители судебного сообщества.
В основной – отчетно-дискуссионной – части мероприятия доклады по направлениям озвучили председатели Судебных коллегий по гражданским и уголовным делам, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
На сегодняшний день Верховный суд ПМР представляют 18 судей. 8 из них входят в состав Судебной коллегии по гражданским делам (при ее штатной численности в 14 судей). Нагрузка – 124 дела в год. В судах общей юрисдикции – 313,6 дела на одного судью. Причем, если сравнивать ее по городам и районам, то самая высокая – 379 дел – в Рыбницком горрайсуде, наименьшая (214) – в Каменском. Всего на рассмотрении в истекшем году находилось 18819 гражданских дел (в 2019-м поступило 17444 из них). Окончено производство по 17468 делам. Каждое третье из 16365 решений в целом по республике принято Тираспольским городским судом. Почти половина рассмотренных судами республики гражданских дел связаны с уклонением от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 11% – с взысканием обязательных платежей, 15% споров возникли на основании брачно-семейных отношений.
Председатель Судебной коллегии по гражданским делам Елена Полозова обратила внимание участников Пленума на тот факт, что во многом высокая нагрузка на судей связана с необходимостью выполнения большого объема механической работы. «В структуре всех дел почти 60% занимают судебные приказы – больше 9000. В этом году их количество увеличилось на 17%. При этом, по тем видам задолженностей, по которым выносятся судебные приказы (например, по задолженностям по коммунальным услугам), может выносить исполнительную надпись нотариус», – рассказала Елена Полозова. Она пояснила, что организации чаще обращаются не к нотариусам, а именно в суд. Это связано с тем, что при обращении к нотариусу необходимо предоставить большее количество документов, нежели при обращении в суд. «Если проработать этот вопрос, то можно было бы суды избавить от такого количества судебных приказов, поскольку эта работа носит механический характер. У судей освободилось бы время на рассмотрение действительно спорных вопросов», – подытожила Елена Полозова.
О деятельности Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ПМР рассказала ее руководитель Ольга Капинус. По ее словам, коллегия укомплектована на 69%, в ее составе 9 судей. За год рассмотрено 1026 дел. По первой инстанции вынесено 10 обвинительных приговоров в отношении 12 человек, 11 из которых приговорены к лишению свободы. Горрайсудами рассмотрено 1264 дела, 55% (688 дел) – в особом порядке. По 1241 обвинительному приговору осуждено 1413 человек. 8 подсудимых оправдано. 616 граждан приговорены к лишению свободы (27 из них несовершеннолетние), 205 – к обязательным работам, 45 – к исправительным, 179 человек оштрафованы, 384 условно лишены свободы либо приговорены к иным мерам наказания. 5151 дело рассмотрено районными и городскими судами по материалам судебного контроля и вопросам, связанным с исполнением приговоров. 6,8% поступило на кассационное рассмотрение. По жалобам на не вступившие в силу постановления судей горрайсудов членами соответствующей коллегии рассмотрено 190 административных дел. Больше половины из них связаны с правонарушениями в области безопасности дорожного движения.
Ольга Капинус особо выделила работу Дубоссарского районного суда. По ее словам, за отчетный период этот суд не имеет ни одного дела, рассмотрение которого длилось бы свыше 3 месяцев. Кроме того, в Верховный суд не поступило ни одного обращения об отмене решений, принятых дубоссарскими судьями. Ольга Капинус поблагодарила их за оперативное и качественное осуществление правосудия.
Особое внимание судьи акцентировали на статистике правонарушений в области безопасности дорожного движения. На них пришлась большая часть (56%) административных дел, рассмотренных уголовной коллегией. «Несмотря на ужесточение законодательства в 2014 году, когда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения помимо штрафов в обязательном порядке принимается решение о лишении права управления автомобилем, количество данных дел не уменьшается. Не отразилась на статистике и уголовная ответственность за повторный факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии, введенная на законодательном уровне в 2018 году», – констатировала Ольга Капинус. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения всего по республике в 2019 году привлечено к административной ответственности 932 водителя, к уголовной – 62. По мнению судей, существующая жесткая правовая позиция государства в отношении подобных правонарушений должна сохраниться.
Помимо осуществления основных видов деятельности, судьи гражданской и уголовной коллегий оказывают практическую и консультационную помощь городским и районным судам республики по вопросам правильного и единообразного применения законодательства. Кроме того, в отчетный период судьи активно взаимодействовали с Верховным Советом ПМР, принимали участие в разработке профильных законопроектов.
Прокуратурой ПМР в 2019 году в Верховный суд внесено 79 надзорных представлений о пересмотре судебных решений. 53 из них удовлетворены.
Президент работу Верховного суда по итогам года считает удовлетворительной. Нацеливая судейское сообщество на ее эффективное продолжение, Вадим Красносельский рекомендовал уделить повышенное внимание обращениям, в которых граждане указывают на недоработки, непрофессионализм либо неисполнение должностным лицом своих обязанностей. Еще один аспект, на котором остановился Глава государства, – несовершенство законодательной базы, регулирующей взаимоотношения государства и собственников недвижимости. Речь идет о случаях, когда пришедшие в негодность, неухоженные и даже аварийные строения, находящиеся в частной собственности, десятилетиями простаивают у всех на виду, но руководство города или страны не может принять мер для их ликвидации, изъятия, передачи более ответственному и добросовестному пользователю. «Никто не собирается отбирать частную собственность у граждан, но есть определенные условия, обременения, которые должны предъявляться, когда речь идет о безопасности граждан. Если это домовладение представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей, надо принимать меры, законодательные в том числе», – подчеркнул Вадим Красносельский, призвав судейское сообщество, Минюст и Прокуратуру ПМР совместно проработать этот вопрос и подготовить соответствующую законодательную инициативу.
Говоря об условиях, в которых работают судьи и сотрудники Верховного суда, Президент признал неудовлетворительным состояние здания и помещений, которые не отвечают требованиям. Правительству будет поручено изучить вопрос размещения Верховного суда в новом здании. По мнению Главы государства, целесообразно разместить под одной крышей с Верховным и Тираспольский городской суд. Это удобно с точки зрения логистики и позволит рационально использовать площади под архивы.
Анализируя доклад о деятельности Коллегии по уголовным делам, Президент призвал председателя Верховного суда держать на личном контроле рассмотрение дел, когда нахождение гражданина под стражей на стадии предварительного расследования затягивается больше, чем на год.
Уделил Президент внимание и теме условно-досрочного освобождения осужденных. Он отметил позитивные изменения в этом направлении: «Я считаю, что условно-досрочное освобождение – один из самых законных и справедливых механизмов освобождения от уголовной ответственности, потому что решение принимает суд, изучая все обстоятельства дела». Остановился Вадим Красносельский и на предстоящей амнистии. Ее объявление Президент считает целесообразным приурочить к 75-летию Великой Победы и 30-летию образования ПМР. Подготовительную работу поручено провести судейскому сообществу, органам прокуратуры и внутренних дел.
Президент выразил благодарность судьям и сотрудникам аппарата Верховного суда ПМР за работу, направленную на защиту прав и свобод граждан, укрепление и развитие приднестровского правосудия. Завершила заседание Пленума Верховного суда ПМР церемония вручения наиболее отличившимся судьям государственных наград.