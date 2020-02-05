Спасатели ликвидируют последствия стихии. Сегодня в 18:30 в Меренештах от сильного порыва ветра тополь упал на крышу жилого дома. В доме находились две женщины и 5-летний ребенок. Никто из них не пострадал, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу МВД ПМР.
На место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба. Выяснилось, что тополь упал и на проезжую часть, повредил хозяйственные постройки, забор и крышу дома. В настоящий момент проезд автодороги освобожден. Подсчитывается сумма ущерба.
Приднестровские спасатели с обеда работают в режиме нон-стоп, отмечают в ведомстве. Первый выезд был в Каменку. Там тоже дерево упало на проезжую часть. В Тирасполе в районе ПГУ им. Шевченко ветер повалил дерево на газовую трубу. Газопровод не поврежден.
Ещё один случай на трассе Одесса - Брест. В районе станции Ново-Савицкая сломанные деревья заблокировали дорогу одной полосы. Инспекторы ГАИ регулировали движение. Заторов не было. Все чрезвычайные ситуации ликвидированы. Пострадавших нет.