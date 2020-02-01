Очередное заседание специалистов Молдовы и Приднестровья в области карантина и защиты растений, а также ветеринарии прошло в среду в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе.
Они уделили пристальное внимание обсуждению параметров импорта ряда подведомственных грузов, передает point.md ссылаясь на infotag.md
В частности, эксперты приблизились к согласованию договоренности о порядке ввоза в Приднестровье сортов и гибридов растений. Однако по вопросам импорта ветеринарных препаратов и средств защиты растений взаимопонимания достичь не удалось.
Предполагается, что работа по этим направлениям будет продолжена в ближайшие месяцы.