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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии, на участке между Миланом и Болоньей, сошел с рельсов скоростной поезд «Красная стрела». Погибли два человека, еще 30 пострадали.

Катастрофа произошла около 5:35 по местному времени. На данный момент спасатели говорят о двух погибших, один из них — машинист поезда, второй — работник железной дороги, передает ntv.ru

Гражданская оборона сообщает о 30 раненых. Среди них 28 получили легкие травмы, еще двое — средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли локомотив и первые два вагона.

Причины аварии устанавливаются. Движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие

ntv.ru
  • Сегодня, 10:06
  • DTV
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