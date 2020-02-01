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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие
Категория:
Новости дня
В Италии, на участке между Миланом и Болоньей, сошел с рельсов скоростной поезд «Красная стрела». Погибли два человека, еще 30 пострадали.
Катастрофа произошла около 5:35 по местному времени. На данный момент спасатели говорят о двух погибших, один из них — машинист поезда, второй — работник железной дороги, передает
ntv.ru
Гражданская оборона сообщает о 30 раненых. Среди них 28 получили легкие травмы, еще двое — средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли локомотив и первые два вагона.
Причины аварии устанавливаются. Движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.
ntv.ru
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