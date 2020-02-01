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Ряд пунктов пересечения границы с Украиной приостановили свою работу

Ряд пунктов пересечения границы с Украиной приостановили свою работу

Восемь пунктов пропуска, расположенных на молдо-украинской границе, приостановили свою деятельность.

Причина - отсутствие электричества на территории Украины, сообщает point.md ссылаясь на пограничную полицию РМ.

Это пункты пропуска Джурджулешты-Рени, Этулия, Чимишкиой, Вулканешты, Мирное, Чадыр-Лунга 2, Ларга и Сороки-Цекиновка.

Также на контрольно-пропускном пункте Джурджулешты-Галац румынская сторона сохраняет ограничения на выдачу разрешений на использование грузовых автомобилей на территории соседнего государства.

Пограничная полиция просит путешественников проявить понимание и терпение в отношении создавшейся ситуации, выбирая пункты пересечения, расположенные рядом с неработающими КПП.
Point.md
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
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