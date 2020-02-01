Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления электрической энергии, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по снабжению электрической энергией на 2020 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
Социальные нормы потребления электроэнергии:
1. Для одиноко проживающего, пользующегося льготами согласно действующему законодательству – 60 кВт/час на 1 человека в месяц.
2. Для каждого члена семьи, пользующегося льготами согласно действующему законодательству – 45 кВт/час на 1 человека в месяц.
3. Для одиноко проживающего, пользующегося льготами согласно законодательству, проживающего в квартире, доме, общежитии, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами – 120 кВт/час на 1 человека в месяц.
4. Для каждого члена семьи, пользующегося льготами согласно действующему законодательству, проживающему в квартире, доме, общежитии, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами – 85 кВт/час на 1 человека в месяц.
Социальная норма потребления электроэнергии на общедомовые нужды:
1. Для проживающего в многоквартирном жилом доме, не оборудованном лифтовым хозяйством, либо проживающего на первом и втором этаже многоквартирного жилого дома, оборудованном лифтом – 4 кВт/час в месяц на 1 абонента.
2. Для проживающего включительно с третьего по последний этаж в многоквартирном жилом доме, оборудованном лифтом – 8 кВт/час на 1 абонента в месяц.
Примечание:
Для получения льготы по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, гражданам, имеющим право на льготы в рамках действующего законодательства, необходимо предоставить в адрес организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товарищества собственников жилья, жилищного и жилищно-строительного кооператива заявление о предоставлении льгот по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды.
Данное заявление должно содержать отметку электроснабжающей организации о снижении социальной нормы потребления электрической энергии, учитываемой при предоставлении льготы по оплате за услуги по снабжению электрической энергией, на размер социальной нормы потребления электрической энергии на общедомовые нужды.
Льгота по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, предоставляется с месяца, следующего за месяцем, в котором представлено заявление о предоставлении льготы по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, в адрес организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товарищества собственников жилья, жилищного и жилищно-строительного кооператива.