На площадке Правительства обсуждались возможности взаимодействия органов госвласти с ИТ-cообществом. Минздрав видит развитие отрасли в поэтапном переходе от бумаги к электронному документообороту, от длинных очередей – к онлайн-регистратурам.
«Одним из ключевых структурных звеньев концепции развития здравоохранения ПМР является этап цифровизации. В этом году на данную цель уже заложены средства из республиканского бюджета. В перспективе планируется создание электронных карточек пациента и так далее. Сейчас ведется работа по созданию сайта о здоровом образе жизни, концепция этой площадки уже определена. Благодаря вашей инициативе мы совместно можем решить, в каком направлении дальше двигаться, чтоб это было максимально полезно для общества» - подчеркнул вице-премьер-министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан, сообщается на сайте Министерства здравоохранения ПМР.
Напомним, сайт будет посвящен принципам здорового образа жизни, на нем разместят калькуляторы здоровья, адреса спортивных секций и тд. Запустить сайт планируется в апреле. Представители Ассоциации ИТ-компаний Приднестровья предложили устроить своеобразную «игру идей», чтобы этот ресурс получился визуально-привлекательным, информативным и действительно нужным населению. Мозговой штурм пройдет в формате хакатона – это такой марафон, где специалисты разных направлений коллективно и в сжатые сроки находят креативные решения обозначенных задач. Итогом их работы должен стать новый полезный «продукт». Это может быть любая программная разработка: портал, мобильное приложение, нестандартный вариант подачи справочной информации и тд.
«Мы надеемся, что большое число программистов, дизайнеров и просто неравнодушных людей поддержат наш проект и примут участие в хакатоне. Мы благодарны вам, за то, что вы поддержали нашу инициативу, будем надеяться, что это будет успешным опытом нашего взаимодействия» - отметила исполнительный директор Ассоциации ИТ-компаний Приднестровья Олеся Лунгу.
Координатор платформы по здравоохранению «Ассоциация здоровья и спорта» Вячеслав Попескул считает, что к процессу создания нового ресурса нужно подключить врачей. Они чаще всего контактируют с людьми и понимают, что именно может им пригодиться: «Здесь должна присутствовать роль врачей в том плане, что они могут дать полезную информацию, тем самым заложить те посылы, которые позволят приднестровцам заходить на сайт. Эта площадка должна стать основной платформой, откуда они могут черпать проверенные сведения о том, как улучшить свое здоровье».
Генерировать идеи на хакатоне будут командами. Большая ответственность ляжет на менторов. Это те люди, которые могут помочь своим опытом, знаниями, взглянуть на предложения участников со стороны и дать обратную связь. Такими экспертами могут стать врачи, спортсмены, психологи, общественники и даже дети. Они подключатся к работе команд на второй этапе, когда основная идея уже будет сформирована. Оценку подготовленным проектам даст специальное жюри. Главная же цель хакатона - дать толчок интересным идеям и реализовать своего рода демо-версии, от которых в дальнейшем можно будет оттолкнуться.
«На выходе это должно быть что-то такое, что действительно зацепит и изменит самосознание человека в лучшую сторону: повлияет на его воспитание, отношение к своему здоровью, вредным привычкам. Об этом много говорится в связи с Годом здоровья, но мало вещей, которые, действительно, проникают в психику человека и цепляют его» - добавил Алексей Цуркан.
Хакатон пройдет 29 февраля в Тирасполе. В нем могут принять участие веб-разработчики, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, и все, кто, хочет внести посильный вклад в разработку ресурса о ЗОЖ. Данные по регистрации на мероприятие будут представлены позже. minzdrav.gospmr.org