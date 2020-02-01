В Житомире изготовили первую партию бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной украинским студентом Валентином Фречкой — ее он создал, будучи еще школьником.
За свое изобретение Валентин получил Гран-при на международной олимпиаде по экологии в Кении, тогда он еще учился в 11-м классе. Первые образцы бумаги были получены благодаря экспериментам в домашних условиях. Проект уже был представлен на конференциях и конкурсах в США, Франции, Сербии, Словакии, Польше, Германии, Корее и Китае, передает noi.md.
На производстве в Житомире из опавшей листвы и макулатуры в соотношении 50 на 50 изготовили упаковки для яиц, трубочки для напитков, крышечки для стаканов и крафтовую бумагу.
Сначала измельченную и очищенную листву варят в огромных чанах, потом получившаяся масса двигается по конвейеру, лишается влаги, растягивается и становится гладкой бумагой или получает необходимую форму в соседнем цехе, где из нее производят экологичную упаковку для продуктов. После использования бумагу можно снова переработать.