Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии распространила «Обращение в ответ на уведомление молдавской стороны относительно намерения провести полёты над территорией Приднестровья, включая Зону Безопасности, с целью ортофотосъёмки».
«В результате проведённых консультаций относительно намерения провести полёты летательных аппаратов над территорией Приднестровья, включая Зону Безопасности, с целью проведения ортофотосъёмки делегация Приднестровья в ОКК сообщает следующее.
Приднестровье располагает всеми возможностями для самостоятельного проведения кадастровых и картографических работ на контролируемой территории в полном соответствии с собственным действующим законодательством на основе современных технологий.
По этой причине не представляется возможным согласование с ОКК деятельности Агентства земельных отношений и кадастра РМ в воздушном пространстве Приднестровья, в том числе над Зоной Безопасности.
В случае крайней необходимости вопрос проведения запрашиваемой полётной деятельности летательных аппаратов над Приднестровьем, в том числе и над Зоной Безопасности, может быть вынесен на соответствующее согласование с компетентными органами сторон».