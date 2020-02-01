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Делегация Приднестровья в ОКК: Ортофотосъёмка в Зоне безопасности должна согласовываться с компетентными органами

Делегация Приднестровья в ОКК: Ортофотосъёмка в Зоне безопасности должна согласовываться с компетентными органами

Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии распространила «Обращение в ответ на уведомление молдавской стороны относительно намерения провести полёты над территорией Приднестровья, включая Зону Безопасности, с целью ортофотосъёмки».

ИА "Новости Приднестровья" приводят текст документа полностью:

«В результате проведённых консультаций относительно намерения провести полёты летательных аппаратов над территорией Приднестровья, включая Зону Безопасности, с целью проведения ортофотосъёмки делегация Приднестровья в ОКК сообщает следующее.

Приднестровье располагает всеми возможностями для самостоятельного проведения кадастровых и картографических работ на контролируемой территории в полном соответствии с собственным действующим законодательством на основе современных технологий.

По этой причине не представляется возможным согласование с ОКК деятельности Агентства земельных отношений и кадастра РМ в воздушном пространстве Приднестровья, в том числе над Зоной Безопасности.

В случае крайней необходимости вопрос проведения запрашиваемой полётной деятельности летательных аппаратов над Приднестровьем, в том числе и над Зоной Безопасности, может быть вынесен на соответствующее согласование с компетентными органами сторон».

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:04
  • DTV
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