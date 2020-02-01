Приднестровских женщинам, которые вскоре станут мамами, всегда вызывает интерес вопрос, касающийся положенных им от государства выплат пособий на ребенка.
Этот интерес не праздный, поэтому представим перечень и описание всех видов основных пособий, которые положены гражданам, имеющим детей, в Приднестровской Молдавской Республике, передает newspmr.com.
Виды основных пособий на ребенка: 1. Пособие по беременности и родам; 2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель); 3. Единовременное пособие при рождении и усыновлении ребенка; 4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 5. Ежемесячное пособие некоторым категориям семей.
Далее более подробная информация по каждому виду из перечисленных выше пособий.
1. Право на пособие по беременности и родам имеют: а) женщины, подлежащие государственному обязательному страхованию (то есть, работающие); б) женщины, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организации – в течение 12 месяцев после увольнения; в) женщины, обучающиеся на очной (дневной форме обучения), с отрывом от производства, в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и послевузовского профобразования; г) женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, органах госбезопасности, таможенных органах, гос. налоговой службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; д) женщины, категории которых установлены выше, при усыновлении ими ребенка в возрасте до трех месяцев.
Пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней, в случае многоплодной беременности – 84 календарных дня до родов и 70 календарных дней (в случае осложненных родов – 86), при рождении двух и более детей – 110 календарных дней после родов. При выкидыше, наступившем до истечения 196 дней беременности, пособие выплачивается на общих основаниях.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения семидесяти календарных дней. В случае одновременного усыновления двух и более детей – 110 календарных дней со дня рождения ребенка (детей).
Оплата отпуска по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью, независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
Пособие устанавливается в размере среднего заработка без ограничений по месту работы (для работающих женщин), денежного довольствия (для женщин, обозначенных в подпункте «г») и 25,5 РУ МЗП (или 247,35 руб. в этом году) — для женщин, обозначенных в подпунктах «б» и «в».
2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют женщины, ставшие на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Его размер равен 13 РУ МЗП (или 126,10 руб.).
3. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей, либо лицо его заменяющее. В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка единовременное пособие не назначается.
Размер единовременного пособия при рождении и усыновлении ребенка установлен в размере 192 РУ МЗП. Для расчетов детских пособий на 2020 год утвержден расчетный уровень минимальной заработной платы в размере 9 руб. 70 коп. Таким образом, сумма единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка составляет 1 862 руб. 40 коп. (192 РУ МЗП х 9,7 руб.). К указанной сумме пособий при рождении первого ребенка необходимо прибавить 3 042 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3 642 рубля. Так, при рождении первого ребенка сумма пособия составит 4 904 руб. 40 коп. (1 862 руб. 40 коп.+ 3 042 руб.). При рождении второго и последующих детей сумма пособия составит 5504 руб. 40 коп.(1 862 руб. 40 коп. + 3642 руб.).
Указанное единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей, либо лицу его заменяющему, по месту работы (в том числе, и женщинам – индивидуальным предпринимателям), службы, учебы (по очной форме обучения). В случае, если родители, либо лица их заменяющие, не работают, не служат, не учатся, единовременное пособие назначается и выплачивается органом социальной защиты по месту прописки родителей ребенка, либо лиц их заменяющих.
Право на единовременное пособие на ребенка в возрасте до 14 лет включительно имеет один из усыновителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет установлено в размере 110 РУ МЗП – в 2020 году его размер составит 1 067 рублей (110 РУ МЗП х 9,7 руб.).
Право на пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет имеют: а) матери, в случае отсутствия попечения матери – отцы, а в случае отсутствия попечения матери и отца – усыновители или опекуны, подлежащие государственному социальному страхованию; б) матери, обучающиеся на очной (дневной) форме обучения – с отрывом от производства в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования; в) матери, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, таможенных органах, Государственной налоговой службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Государственной Службе судебных исполнителей. г) матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в связи с ликвидацией организации; д) матери либо отцы или опекуны, прекратившие свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, на период по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; е) не работающие или не обучающиеся, а также обучающиеся на заочной форме обучения матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается лицам, указанным в подпунктах а) и в), в случаях продолжения ими работы, службы.
Лицам, указанным в подпункте б), в случае получения стипендии при продолжении обучения.
Лицам, указанным в подпункте д), при продолжении ими деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается неработающим, необучающимся, а также обучающимся на заочной форме обучения матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, в размере 80 РУ МЗП или 776 руб. (80 РУ МЗП х 9,7 руб.).
5. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается следующим категориям семей при условии, если размер среднедушевого дохода в их семьях не достигает величины 100% прожиточного минимума в среднем на душу населения, определяемой на месяц, предшествующий началу отчетного квартала, в соответствии с действующим законодательством ПМР.
Перечень этих категорий: - многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей); - одинокие матери; - получатели пенсии по случаю потери кормильца; - получатели пенсии по инвалидности; - семьи, имеющие ребенка-инвалида; - семьи, где один из родителей находится в розыске по уплате алиментов; - семьи, где один из родителей является военнослужащим срочной службы; - семьи граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и семьи граждан, приравненных по льготам к гражданам, указанным в Законе ПМР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»; - семьи, где один или оба родителя являются студентами; - одинокие неработающие родители-инвалиды.
Величина ежемесячного пособия указанным выше категориям граждан установлена в размере 25,5 РУ МЗП или 247 руб. 35 коп. (25,5 РУ МЗП х 9,7 руб.).
За назначением ежемесячного пособия указанным категориям граждан необходимо обращаться в территориальные центры социального страхования и социальной защиты по месту прописки.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается, начиная с месяца его рождения, если обращение за пособием последовало не позднее шести месяцев с месяца его рождения. При обращении за ежемесячным пособием по истечении указанного срока оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. В этом случае пособие выплачивается в размерах, определяемых исходя из величины расчетного уровня минимальной заработной платы, установленной действующим законодательством на соответствующий период.
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении, усыновлении ребенка, а также ежемесячное пособие при уходе за ребенком до достижения им возраста полутора лет назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев соответственно со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня рождения ребёнка, со дня усыновления ребенка, со дня достижения ребенком возраста полутора лет. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается за весь период со дня рождения ребенка, при условии отсутствия выплаты пособия по беременности и родам в указанный период на данного ребенка.