Ранее правительство России предложило давать гражданство РФ в упрощенном порядке всем, чьи дети в возрасте от 18 лет уже получили российские паспорта. Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заметил, что в данный момент правило распространяется только на нетрудоспособных родителей взрослых детей.
– Вступление закона в силу (это произойдет через 90 дней после опубликования) позволит создать комфортные условия для воссоединения семей, а также положительно скажется на рынке труда в России, — подчеркнул Зубов.
Эти меры, уверен чиновник, позволят России получить порядка 50 тысяч новых граждан в год, в основном это будут опытные, квалифицированные кадры, как показывает практика.
– Мы не открываем «шлюзы» кому попало. Мы предоставляем такую возможность, и если есть обстоятельства, препятствующие получению гражданства, человек его не получит, - заметил чиновник.
В законопроекте особо отмечено, что дети соискателя гражданства должны быть дееспособными и совершеннолетними — чтобы паспорта РФ получали те иностранцы, которые поддерживают родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми, передает портал Noi.md.