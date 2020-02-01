Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления холодной воды, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по водоснабжению на 2020 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
Социальные нормы потребления холодной воды:
1. Жилые дома с водоразборными колонками: а) уличными – 40 литров на 1 человека в сутки; б) дворовыми – 45 литров на 1 человека в сутки.
2. Жилые дома с водопроводом без канализации – 50 литров на 1 человека в сутки.
3. Жилые дома: а) с водопроводом, канализацией, без ванн – 110 литров на 1 человека в сутки; б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением – 125 литров на 1 человека в сутки.
4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами: а) с водонагревателями на твердом топливе – 150 литров на 1 человека в сутки; б) с газовыми водонагревателями – 190 литров на 1 человека в сутки; в) с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки; г) с объёмными электрическими водонагревателями – 150 литров на 1 человека в сутки; д) с быстродействующими электрическими водонагревателями и одноточечным водоразбором – 190 литров на 1 человека в сутки; е) с быстродействующими электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки.
5. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением: а) оборудованные мойками, умывальниками и душами – 230/85 литров на 1 человека в сутки; б) оборудованные душами и сидячими ваннами – 275/90 литров на 1 человека в сутки; в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 170 см – 300/105 литров на 1 человека в сутки; г) при высоте зданий более 12 этажей – 400/115 литров на 1 человека в сутки.
6. Общежития коридорного типа: а) без душевых – 60 литров на 1 человека в сутки; б) с общими душевыми – 100/60 литров на 1 человека в сутки; в) с общими душевыми, столовыми и прачечными – 140/80 литров на 1 человека в сутки; г) с санузлами во всех жилых блоках – 200/100 литров на 1 человека в сутки.
Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления горячей воды, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги горячего водоснабжения на 2020 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
Социальные нормы потребления тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета:
1. г. Тирасполь и г. Днестровск - полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.
2. г. Бендеры - полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.
3. Слободзейский район и г. Слободзея - полные удобства – 0,157 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,127 Гкал на 1 человека в месяц.
4. Григориопольский район и г. Григориополь - полные удобства – 0,161 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,129 Гкал на 1 человека в месяц.
5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 0,193 Гкал на 1 человека в месяц.
6. Рыбницкий район и г. Рыбница: а) для зданий высотой 12 этажей и ниже: - полные удобства – 0,1941 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц. б) для зданий высотой более 12 этажей: - полные удобства – 0,211 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц.
Социальные нормы потребления горячей воды при наличии приборов учета:
1. г. Тирасполь и г. Днестровск – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
2. г. Бендеры – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
3. Слободзейский район и г. Слободзея – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
4. Григориопольский район и г. Григориополь – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Рыбницкий район и г. Рыбница – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
Социальная норма по оплате за услуги централизованного отопления:
1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.
2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.
3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.
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Марина Моторина, специально для NewsPMR.Com Марина Моторина, newspmr.com