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Бендерские прыгуньи поборются за медали на юниорском чемпионате Балканских стран

Бендерские прыгуньи поборются за медали на юниорском чемпионате Балканских стран

Чемпионат Молдавии по лёгкой атлетике среди синьоров и юниоров прошёл в Кишинёве. Отбирались спортсмены во взрослую и юниорскую сборные.

Чемпионат Балканских стран среди юниоров до 20 лет пройдёт уже в это воскресенье. Соревнования принимает турецкий Стамбул. Заявки прислали 18 команд, сообщает novostipmr.com.

Квалификационные нормативы для поездки в Турцию выполнили 5 приднестровских легкоатлетов, но в команду вошли 2 человека. Это воспитанницы Бендерской СДЮШОР № 3 Юлиана Дабижа (тройной прыжок, 12 м 87 см) и Анна Карамануца (прыжки в длину, 5 м 59 см).

Нормативы выполнили также Марина Юсумбеле и Елизавета Морарь. Юсумбеле хоть и выиграла в прыжках в длину, но её не включили в команду из-за юного возраста. Ей всего 15 лет.

Норматив покорился и Алексею Кулишу (бег 60 м). В своей возрастной группе тираспольчанин – лидер. Но в это воскресенье он принимает участие в военно-спортивном празднике на Республиканском стадионе и в Турцию не поедет.

Тираспольские легкоатлеты, проходящие срочную службу в рядах МВД, основательно укрепили свою команду. Она – главный претендент на победу в эстафете в борьбе с другими силовыми ведомствами.

Среди юниоров также отличились тираспольчане Валерия Кониковская (60 м) и Инна Лысенко (400 м), бендерчане Яна Гараева (барьерный бег) и Алан Кусаев (спортивная ходьба), а также спортсмены из Каменки – Валерия Прокопенко и Павел Лукиан (метание диска).
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
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