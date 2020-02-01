Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts.
С помощью Takeouts пользователи могут объединить свои данные — фото, видео и другие файлы — из остальных сервисов Google.
В сообщении компания признала, что в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неназванной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. Таким образом, тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео, передает NOI.md со сылкой на ria.ru.
Несмотря на то что инцидент произошел в прошлом году, компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас. По подсчетам Google, от утечки пострадало меньше процента всей аудитории ресурса — около ста тысяч человек.
Компания уверяет, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах. noi.md