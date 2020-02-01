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Google признал утечку данных пользователей

Google признал утечку данных пользователей

Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts.

С помощью Takeouts пользователи могут объединить свои данные — фото, видео и другие файлы — из остальных сервисов Google.

В сообщении компания признала, что в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неназванной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. Таким образом, тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео, передает NOI.md со сылкой на ria.ru.

Несмотря на то что инцидент произошел в прошлом году, компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас. По подсчетам Google, от утечки пострадало меньше процента всей аудитории ресурса — около ста тысяч человек.

Компания уверяет, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах.
noi.md
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
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