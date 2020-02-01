Тревога в Галаце! 13 человек - пять китайцев и восемь граждан Румынии - приехали в Галац из Китая. Они находятся на карантине дома. Коронавирус.
Управление общественного здравоохранения Галац объявило в четверг, 6 февраля, что в Галаце с 29 января на домашнем карантине находятся 13 человек, прибывших из Китая, передает noi.md со ссылкой на b1.ro.
«Ни у одного из наблюдаемых лиц нет симптомов болезни. Однако, как это предусмотрено процедурами, они находятся на карантине дома», – пояснили в Управлении общественного здравоохранения Галаца.