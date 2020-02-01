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Вводятся новые санкции - из-за каких штрафов не будут выпускать из Молдовы

Вводятся новые санкции - из-за каких штрафов не будут выпускать из Молдовы

В жизни автолюбителей-нарушителей правил дорожного движения в РМ наступает черная полоса. Особенно с теми, кто нарвался на видеокамеры наблюдения на дорогах Молдовы. Если раньше «письма счастья» довольно приличная часть автовладельцев просто игнорировала, то теперь этому решили положить конец.

«Мы живем в XXI веке, в век передовых технологий появились и безопасные города. Камеры видеонаблюдения повысят осведомленность, будут напоминать водителям, что их будет легче обнаружить. Эти камеры будут записывать нарушение скорости, будут делать расчет скорости. Например: расстояние от начала населенного пункта и до выезда, если вы соблюдаете скорость, вы должны проехать за 5 минут. Но если вы проехали через 3 минуты - будьте добры и платите. Многие отказываются платить штрафы, наложенные при содействии камер наблюдения, здесь мы сотрудничаем с Министерством финансов. Мы подумаем о форме взыскания, чтобы оштрафованные лица рассматривались как должники государства», - рассказал министр МВД Павел Войку изданию cotidianul.md, передает kp.md.

Как видите, помимо стандартного набора фраз и пары банальностей. Есть серьезное новшество. Те, кто будет игнорировать оплату штрафов, сразу же войдут в ранг «должников государства». То есть, той категории, которая не сможет выехать за пределы Молдовы, не оплатив задолженности. И им имена-фамилии будут "пробиваться" на таможнях. Сегодня, напомним, нарушителя позволяют беспрепятственно выезжать из страны, поскольку штрафы за нарушение ПДД не являются долгом перед государством.

kp.md
  • Сегодня, 10:50
  • DTV
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