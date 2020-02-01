Президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо сесть за стол переговоров и решать проблему Приднестровья. Об этом он заявил в пятницу в традиционном еженедельном выступлении на канале в YouTube, а также в социальных сетях.
Отвечая на вопросы жителей Приднестровья, он подчеркнул, что "два берега Днестра - это одна страна", передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Мы - единая страна, мы все - граждане Республики Молдова. В Приднестровье проживают 300 тыс. человек, которые официально подтвердили гражданство РМ и получили документы на этот счет. Получается, что де-юре, с точки зрения международного права, мы общепризнанное единое государство, а де-фкто - разделены. Эту проблему надо решать", - сказал Додон.
Он заявил о готовности Кишинева решать проблему приднестровского урегулирования.
"Нужно найти политическое решение - садиться и разговаривать. Мы готовы дать гарантии, полномочия, широкую автономию. Никто за нас эту проблему не решит - ни Россия, ни Евросоюз, ни США. Мы должны признать, что у нас общее будущее и найти решение. Нужно понимать, что независимость Приднестровья никто не признает, и у Приднестровья нет будущего отдельно от Молдовы", - подчеркнул президент.
Он отметил, что налажены хорошие контакты с администрацией Приднестровья, многие проблемы решаются.
"Определенная интеграция уже происходит. Сейчас около 70% производства Приднестровья связано с Кишиневом. Около 40% производимой в Приднестровье продукции через Кишинев экспортируется в Евросоюз, пользуясь льготами, которые мы имеем (в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС - "И."). И мы настояли на этом. Еще 30% приднестровской продукции продается на правом берегу Днестра", - отметил Додон.
Он напомнил, что за последние 2-3 года решено много проблем для жителей Приднестровья - признаны дипломы об образовании, выдаются нейтральные номера для автомобилей.
"Мы уже предложили выход из ситуации по решению проблемы телекоммуникации и связи. Непонятно почему администрация Приднестровья пока не соглашается с этим решением. Эта тактика "малых шагов" продолжится. Никто никого не ненавидит, между двумя берегами Днестра этого нет", - подчеркнул президент.