Dnestr.TV

 
0

Додон: Мы готовы дать Приднестровью гарантии, полномочия и широкую автономию

Додон: Мы готовы дать Приднестровью гарантии, полномочия и широкую автономию

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо сесть за стол переговоров и решать проблему Приднестровья. Об этом он заявил в пятницу в традиционном еженедельном выступлении на канале в YouTube, а также в социальных сетях.

Отвечая на вопросы жителей Приднестровья, он подчеркнул, что "два берега Днестра - это одна страна", передает point.md ссылаясь на infotag.md

"Мы - единая страна, мы все - граждане Республики Молдова. В Приднестровье проживают 300 тыс. человек, которые официально подтвердили гражданство РМ и получили документы на этот счет. Получается, что де-юре, с точки зрения международного права, мы общепризнанное единое государство, а де-фкто - разделены. Эту проблему надо решать", - сказал Додон.

Он заявил о готовности Кишинева решать проблему приднестровского урегулирования.

"Нужно найти политическое решение - садиться и разговаривать. Мы готовы дать гарантии, полномочия, широкую автономию. Никто за нас эту проблему не решит - ни Россия, ни Евросоюз, ни США. Мы должны признать, что у нас общее будущее и найти решение. Нужно понимать, что независимость Приднестровья никто не признает, и у Приднестровья нет будущего отдельно от Молдовы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что налажены хорошие контакты с администрацией Приднестровья, многие проблемы решаются.

"Определенная интеграция уже происходит. Сейчас около 70% производства Приднестровья связано с Кишиневом. Около 40% производимой в Приднестровье продукции через Кишинев экспортируется в Евросоюз, пользуясь льготами, которые мы имеем (в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС - "И."). И мы настояли на этом. Еще 30% приднестровской продукции продается на правом берегу Днестра", - отметил Додон.

Он напомнил, что за последние 2-3 года решено много проблем для жителей Приднестровья - признаны дипломы об образовании, выдаются нейтральные номера для автомобилей.

"Мы уже предложили выход из ситуации по решению проблемы телекоммуникации и связи. Непонятно почему администрация Приднестровья пока не соглашается с этим решением. Эта тактика "малых шагов" продолжится. Никто никого не ненавидит, между двумя берегами Днестра этого нет", - подчеркнул президент.



point.md
  • Сегодня, 17:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна