Сегодня утром, на 72-м году жизни, скончался депутат Парламента Молдовы от Партии социалистов Иван Забунов. Пару дней назад Забунова госпитализировали и прооперировали.
«С глубоким прискорбием узнали о кончине Ивана Даниловича Забунова.
Это был выдающийся общественный и политический деятель Молдовы, который стоял у истоков молдавского парламентаризма, он был одним из подписантов Декларации о независимости Республики Молдова, был депутатом нескольких созывов парламента.
Иван Данилович на протяжении многих лет возглавлял Болгарскую общину в Республике Молдова, много сделал для установления межэтнического мира, соблюдения прав национальных меньшинств. Он выступал в защиту государственности и независимости Республики Молдова, внес большой вклад в укрепление отношений между нашей страной и Болгарией, а также другими славянскими странами. Иван Данилович был членом нашей команды в течение последних лет, был депутатом фракции ПСРМ в парламенте. Его уход – это большая потеря для всех нас, большое горе. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», – отмечается в официальном сообщении Партии социалистов.
Иван Забунов родился в селе Твардица Тараклийского района. Работал преподавателем истории в Университете медицины Молдовы.
Иван Забунов является основателем болгарского культурно-просветительского общества «Возрождение». Также, ранее Иван Забунов был депутатом парламента в период 1994-1998 гг.
Днестр ТВ выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам Ивана Даниловича