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Онкологи Приднестровья предложили создать централизованную онкослужбу

Онкологи Приднестровья предложили создать централизованную онкослужбу

В Министерстве здравоохранения рассмотрят возможность создания централизованной онкологической службы. С такой инициативой выступили представители Общества онкологов Приднестровья на встрече с руководством ведомства.

По словам онкологов, обеспечить все районы необходимым оборудованием сложно, для проведения некоторых исследований пациентам приходится ездить в другой город, передает novostipmr.com.

«Во вторник мы проведём совещание со всеми внештатными специалистами Минздрава, где каждому будет дано поручение представить отчёт о деятельности за прошлый год и дальнейшие планы по развитию. Это могут быть и такие системные изменения, как централизация службы. Безусловно, я приветствую ваши идеи по развитию здравоохранения и улучшению качества оказываемой медпомощи населению», – сообщил вице-премьер - министр здравоохранения Алексей Цуркан.

Также на встрече обсуждался кадровый вопрос. Как отметила главный внештатный онколог Алина Андреева, недостаток узких специалистов особо ощущается в районных поликлиниках.

«В прошлом году уволились два доктора, в этом – ещё один врач. Все перебираются в другие страны на постоянное место жительства. Мы теряем хороших специалистов, в диспансере растёт нагрузка на врача», – приводит её слова пресс-служба Минздрава.

Глава ведомства поручил учесть проблему отсутствия должного количества онкологов в лечебно-профилактических учреждениях республики на предварительном распределении интернов.

Речь шла и о финансовой поддержке мероприятий, проводимых в рамках Года здоровья.

«С 27 по 30 января мы работали в сёлах Слободзейского и Григориопольского районов. Каждая женщина на бесплатной основе могла пройти гинекологический осмотр, кольпоскопию, проверить состояние молочных желёз. Но население задаётся вопросом, почему мы не выезжаем и в другие районы, например на север республики. Мы только за, так как у жительниц дальних сёл нет возможности пройти ряд обязательных обследований на месте. Нам осуществить это не сложно, нужен только транспорт и топливо», – подчеркнула Алина Андреева.

Оказывать содействие в поддержке проводимых акций будут районные медучреждения.

novostipmr.com
  • Сегодня, 18:20
  • DTV
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