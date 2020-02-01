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В Тирасполе стартовал молодёжный форум «Мир профессий»

В Тирасполе стартовал молодёжный форум «Мир профессий»

В Городском молодёжном центре Тирасполя состоялась первая встреча в рамках форума «Мир профессий».

Для его участников выступил специалист по рекламе Евгений Батуев, сообщает столичная госадминистрация. Он рассказал о рекламной индустрии, о том, какие существуют мифы о рекламе, о её психологическом влиянии и многом другом. Участники форума смогли задать интересующие вопросы и получить от эксперта подробные ответы, сообщает novostipmr.com.

Городской молодёжный форум «Мир профессий» организован Городским молодёжным центром с целью помочь учащимся в выборе профессии и своего призвания. Участники форума узнают о различных специальностях от профессионалов своего дела.

Форум рассчитан на три месяца. Программа на февраль уже определена. Перед участниками форума выступят эксперт-криминалист Андрей Штирбул, врач-психиатр Наталья Терзи, предприниматель Александр Бондаренко, блогер Оксана Матяш и фотограф Алёна Петренко. Каких специалистов пригласить на март и апрель, участники решат сами.

novostipmr.com
  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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