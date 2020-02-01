В период с 31 января по 6 февраля на территории республики зарегистрировано 208 заявлений и сообщений о преступлениях. По 155 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зафиксирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), два разбоя, 32 кражи (девять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (раскрыты) и три преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по двум фактам).
Сотрудниками органов внутренних дел разысканы 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 12 госдолжников.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1144 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 18 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территориях обслуживания городов Тирасполь, Бендеры и Рыбницкого района выявлено по четыре нарушителя, в Слободзейском и Дубоссарском районах – по три.
С 31 января по 6 февраля в республике зарегистрировано шесть возгораний. В результате пожара в с. Незавертайловка погиб 65-летний сельчанин. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 44 административных протокола.