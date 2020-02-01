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Глава госадминистрации г. Рыбница проинспектировал работу пунктов временного размещения населения

Глава госадминистрации г. Рыбница проинспектировал работу пунктов временного размещения населения

Несмотря на то, что согласно календарю на улице зима, до сих пор погодные условия напоминали раннюю весну или же позднюю осень. Но вот зима вспомнила, что это её время: на улице похолодало. К сожалению, есть люди без определённого места жительства, а также те, кто попали в трудную жизненную ситуацию по определённым причинам, и они нуждаются в помощи в возникших погодных условиях. Для того, чтобы предупредить их переохлаждение и исключить обморожения при понижении температуры воздуха для них в городе и районе работают как пункты обогрева, так и пункты временного размещения населения. Сюда может обратиться любой человек, попавший в трудную ситуацию, сообщается на сайте Государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы.

Что касается пунктов обогрева населения, необходимо подчеркнуть, что в городе убежище от холода можно найти на автостанции г. Рыбницы по ул. Вальченко, во Дворце культуры, школах №5 и № 8. Также «тёплые пункты» расположены в зданиях администраций населённых пунктов района. Они функционируют согласно графику работы предприятий, организаций, учреждений и администраций населённых пунктов района, где они организованы.

При необходимости может быть задействован передвижной пункт обогрева, имеющийся на базе Аварийно-спасательного подразделения.

В круглосуточном режиме работают пункты временного размещения населения. Их в городе и районе три: на базе спорткомплекса “Юбилейный», в приёмном отделении городской больницы, а также в Доме для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы в с. Воронково.

Готовность одного из них, а именно расположенного в Доме для престарелых, проверил глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Виктор Тягай. «В жизни бывают разные ситуации. Мы должны оказать всю необходимую помощь людям без определенного места жительства, а также гражданам, жизнь которых может быть подвергнута опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями»,- подчеркнул глава района. Директор учреждения Галина Чебан отметила, что размещённые в пункте граждане будут обеспечены питанием, а в случае необходимости и медицинской помощью.

В целом Виктор Тягай положительно оценил проделанную работу по организации пункта временного размещения населения.

/rybnitsa.org
  • Сегодня, 09:46
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