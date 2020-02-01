Несмотря на то, что согласно календарю на улице зима, до сих пор погодные условия напоминали раннюю весну или же позднюю осень. Но вот зима вспомнила, что это её время: на улице похолодало. К сожалению, есть люди без определённого места жительства, а также те, кто попали в трудную жизненную ситуацию по определённым причинам, и они нуждаются в помощи в возникших погодных условиях. Для того, чтобы предупредить их переохлаждение и исключить обморожения при понижении температуры воздуха для них в городе и районе работают как пункты обогрева, так и пункты временного размещения населения. Сюда может обратиться любой человек, попавший в трудную ситуацию, сообщается на сайте Государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы.
Что касается пунктов обогрева населения, необходимо подчеркнуть, что в городе убежище от холода можно найти на автостанции г. Рыбницы по ул. Вальченко, во Дворце культуры, школах №5 и № 8. Также «тёплые пункты» расположены в зданиях администраций населённых пунктов района. Они функционируют согласно графику работы предприятий, организаций, учреждений и администраций населённых пунктов района, где они организованы.
При необходимости может быть задействован передвижной пункт обогрева, имеющийся на базе Аварийно-спасательного подразделения.
В круглосуточном режиме работают пункты временного размещения населения. Их в городе и районе три: на базе спорткомплекса “Юбилейный», в приёмном отделении городской больницы, а также в Доме для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы в с. Воронково.
Готовность одного из них, а именно расположенного в Доме для престарелых, проверил глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Виктор Тягай. «В жизни бывают разные ситуации. Мы должны оказать всю необходимую помощь людям без определенного места жительства, а также гражданам, жизнь которых может быть подвергнута опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями»,- подчеркнул глава района. Директор учреждения Галина Чебан отметила, что размещённые в пункте граждане будут обеспечены питанием, а в случае необходимости и медицинской помощью.
В целом Виктор Тягай положительно оценил проделанную работу по организации пункта временного размещения населения.