В городе идет операция «Пассажир». Внимание госавтоинспекторов направлено на обеспечение безопасности перевозок пассажиров личным и общественным транспортом.
Мероприятие продлится три дня. Сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, стоящих пассажиров в салонах маршрутных такси.
В первый день операции на особом контроле – использование ремней безопасности. Напомним, согласно Правилам дорожного движения ПМР, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым обязан и водитель, и пассажир.
Пренебрежение этим требованием в лучшем случае закончится административным штрафом. За нарушение придётся заплатить порядка 37 рублей ПМР. В худшем – пассажир или водитель могут получить серьёзные, опасные для жизни и здоровья травмы в ДТП.
Согласно статистике, применение ремней безопасности предотвращает смертельные повреждения в 75 случаях из 100. Устройство во время аварии либо при экстренном торможении предупреждает удары о части салона или вылет пассажиров за его пределы. Это эффективное и доступное средство для предотвращения и снижения тяжести дорожных происшествий.
Пристегнуться за рулём несложно, одно действие может спасти вашу жизнь, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.
Во второй день рейдовых мероприятий милиционеры выявляли факты перевозки детей до 12 лет на переднем пассажирском сиденье авто.
Передвижной пост городской Госавтоинспекции был выставлен вблизи одной из школ. Стражи дорожной безопасности встречали школьников с восьми утра. Особое внимание уделяли автолюбителям, которые привезли своих детей – учеников начальных классов – в школу на переднем пассажирском сиденье, тем самым нарушив ПДД.
Напомним, согласно Правилам дорожного движения ПМР, провозить ребёнка младше 12 лет на переднем сиденье разрешается только в детском автокресле. Если устройства нет, школьник комфортно доедет до образовательного учреждения на заднем сиденье.
Автомобилей, в салоне которых впереди расположились маленькие дети, оказалось всего два. Дедушка не смог отказать любимому внуку, папа – единственной дочери. Водители были привлечены к административной ответственности. Штраф за нарушение правил перевозки юных пассажиров составляет 55 рублей 20 копеек.
Без автокресла на переднем сиденье можно ездить с 12 лет, обязательно быть пристёгнутым ремнём безопасности.