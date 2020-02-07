Женщина работала в Китае учителем английского языка. Она покинула город Куньмин 30 января, в Сучаву она прибыла 1 января. Еще через день женщина почувствовала недомогание, у нее появились симптомы, схожие с симптомами заражения коронавирусом.
Пациентку (32) госпитализировали в уездную больницу Сучавы, она на карантине, передает esp.md ссылаясь на suceavalive.ro.
«В начале февраля в уездную больницу обратилась женщина с симптомами гриппа, охватившего Китай. У нее взяли все анализы. Женщину готовим к отправке в Национальный институт инфекционных заболеваний Матея Балша. После получения результатов анализов, мы поймем, является ли это коронавирусом или нет», - заявил менеджер уездной больницы Сучавы Василе Рымбу.
Первоначально планировалось транспортировать женщину в Бухарест, однако позже появилась информация о ее переводе в Яссы. Ясские врачи уже сообщили, что подготовили спецпалату для пациентки и учли все условия для ее транспортировки.