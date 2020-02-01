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Ярмарка вакансий в Бендерах запланирована на 18 февраля
Столичный Центр социального страхования и социальной защиты 18 февраля проведёт Ярмарку вакансий в Бендерах. Мероприятие пройдёт с 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Московская, 45, передает novostipmr.com.
Для участников ярмарки будет проведена встреча с представителями предприятий и организаций; представлена информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).
Также специалисты проведут консультации по вопросам трудового законодательства и законодательства в сфере занятости населения.
Всем желающим расскажут о возможностях приобретения рабочей профессии, обучения, переобучения и повышения квалификации.
Вход на ярмарку бесплатный.
novostipmr.com
- Сегодня, 19:02
- DTV
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